Farklı hayatlar, benzer son! Aynı ilde bir günde 3 kadın öldürüldü

Elazığ'da son bir gün içerisinde yaşanan 3 benzer vaka tüyleri diken diken etti. Bir kadın işkence edilip öldürüldü, bir kadın kocasının silahla başına ateş etmesi sonucu can verdi. Aynı kaderi yaşayan diğer bir kadın ise tartışma yaşadığı kardeşinin bıçaklaması sonucu hayatını kaybetti.

İlk olay, 14 Ekim'de Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde bölgede yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ'da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşkence edilerek öldürülen Hüsniye Keskinbaş

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KIZINI YARALADI

İkinci olay ise, aynı akşam bir düğün salonunda meydana geldi. Çocuklarının düğünü için alanda toplanan aile bireyleri misafirleri beklerken, aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Yaşar U., evlenecek olan çocuğunun düğünü için geldiği salonda belinden çıkardığı tabanca ile eşi Yasemin U.'yu kafasından, kızını da bacağından vurdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan Yasemin U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yasemin U., oğlunun düğününde öldürüldü

EVDE ÇIKAN TARTIŞMADA KAN AKTI

Üçüncü olay ise, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık personeli olduğu öğrenilen Vahide Duran ile kardeşi M.K. arasında evin içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. eline aldığı bıçakla ablasını yaraladı. Bağırma seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Vahide Duran, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vahide Duran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kardeşi tarafından bıçaklanan Vahide Duran

İKİ ZANLI GÖZALTINDA

Aynı ilde bir günde yaşanan 3 benzer hadise dikkatleri çekti. Eşini öldüren zanlının yakalanması için çalışma sürerken, diğer iki olayın failleri ise yakalanarak gözaltına alındı.