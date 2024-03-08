Elazığ'da geçen seneye göre asayiş olayları yüzde 10 azaldı

Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman iki aylık süreçte 748 bin 683 kişi sorgulandığını ve asayiş olaylarının, bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 10 azaldığını söyledi.

Elazığ Valiliği tarafından asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel de katıldı. Toplantıda konuşan Vali Doç. Dr. Toraman, Elazığ'da 2023 yılının ilk 2 ayı ile 2024 yılının ilk 2 ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı. Kolluk kuvvetleri tarafından iki aylık dönemde yapılan uygulamalarda 748 bin 683 kişi sorgulandığını ve bu sorgulama çalışmalarının ise 2023 yılının aynı dönemi ile mukayese edildiğinde yüzde 57'lik artışa denk geldiğini ifade eden Vali Doç. Dr. Toraman, 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olaylarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldığına dikkat çekti.

Kişi sorgulaması geçen yıla göre yüzde 57 artmış

Vali Toraman, "Emniyet ve asayiş hizmetlerini etkin bir şekilde yürütmek için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımız bünyesinde görevli 7 bin 120 kişiden oluşan güvenlik güçlerimizle 7 gün 24 saat esasına göre mesai mefhumunu gözetmeden çalışmaktayız. Kent genelinde zehir tacirleri, organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş suçları, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara karşı yürütülen yoğun ve kararlı mücadelemize ilişkin 2024 yılının ilk iki ayına ait verilerini paylaşmaktayız. Asayiş suçları ile mücadele suçları kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde mal varlığına karşı işlenen önemli suçlar, evden hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, oto hırsızlığı, gasp, kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında ise vücut dokunulmazlığına yönelik suçlar gibi başlıklarda ilimizde suça ve suçlulara geçit verilmiyor. İlimizde 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar mal varlığına karşı işlenen 255 ve kişilere karşı işlenen 31 önemli asayiş olayı olmak üzere toplam 286 önemli asayiş olayı meydana gelmiştir. 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında mala karşı işlenen asayiş olaylarında yüzde 1, kişilere karşı işlenen asayiş olaylarında ise yüzde 26'lık bir düşüş yaşanmıştır. Bu çerçevede 99 şahıs tutuklanmış ve 101 şahsa adli kontrol kararı verilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 126 adet çeşitli çap ve marka tabanca ile yivli ve yivsiz tüfek ele geçirilmiştir. Ayrıca kolluk kuvvetlerimiz tarafından ilimizin güvenliğine yönelik iki aylık dönemde yapılan uygulamalarda 748 bin 683 kişi sorgulanmıştır. Bu sorgulama çalışmaları, 2023 yılının aynı dönemi ile mukayese edildiğinde yüzde 57'lik bir artışa tekabül etmektedir. Bu sorgulamalar ve yapılan operasyonlar sonucu kesinleşmiş hapis cezası ile ifadeye yönelik aranan 653 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Yine geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde yaklaşık yüzde 76'lık bir artış söz konusudur. 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olayları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalmıştır. Bu sayıları daha da aşağıya çekerek huzurlu ve güvenli bir Elazığ için suça ve suçluya karşı mücadelemiz aralıksız olarak devam edecektir" dedi.

İlk 2 ayda zehir tacirlerine 513 operasyon gerçekleştirildi, 62 şahıs tutuklandı

Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Toraman, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonlar aralıksız olarak sürdürülmektedir. 2024 yılının ilk iki aylık zaman diliminde zehir tacirlerine yönelik olarak ilimizde 513 operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlar 2023 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artışa tekabül etmektedir. Bu operasyonlarda 604 şahıs yakalanmıştır, 62 zehir taciri tutuklanmıştır. Yine geçen yılın ilk iki ayı ile kıyasladığımız zaman tutuklanan zehir taciri sayısında yüzde 148'lik bir artış bulunmaktadır. Sokaklarımızı uyuşturucu ve zehir tacirlerinden temizlemek adına gerçekleştirilen operasyonlarda 43 kilogram esrar, 2 kilo 200 gram metanfetamin, 156 gram kokain, 49 kilogram eroin, 29 gram bonzai, 308 kilogram skunk, 30 adet uyarıcı hap ve 14 bin 860 adet de sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar sonucu Türkiye geneli rekor yakalanmalar gerçekleştirilmiştir. Son iki ay içerisinde kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 90 operasyonda 53 şahıs tutuklanmış, 16 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Geçen yıla göre bu yüzde 96'lık bir artışa tekabül etmektedir. Operasyonlarda 54 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 41 adet şarjör, 10 adet silah parçası, bin 470 adet sigara, 6 milyon adet makaron, 2 bin 751 kilogram tütün, 750 litre kaçak yakıt, 15 bin litre kaçak alkol ve 3 bin 192 adet tarihi eser ele geçirilmiş bulunmaktadır" diye konuştu.

"Terör suçları ile mücadele çerçevesinde 34 işlem yapılmıştır"

Terör suçları ile mücadele çerçevesinde de 2024 yılının ilk iki ayında özellikle terör örgütüne üye olmak, terör örgütlerinin propagandasının yapmak, kişisel veriler hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak ve terörizmin finansmanı kanununa muhalefet kapsamında 34 işlem yapıldığını aktaran Vali Toraman, "Geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde yaklaşık yüzde 14'lük bir artışa tekabül etmektedir. Yapılan operasyonlar sonucu 3 şahıs tutuklanmış, 4 şahsa ise adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca, kamu düzen ve güvenliği açısından ülkemizde bulunmasında sakınca bulunan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış ve geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. 2024 yılının ilk iki ayında jandarma ekiplerimiz 100 kırsal operasyon icra etmişlerdir. Ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine göz diken terör örgütlerine karşı mücadelemiz aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Öte yandan, 20 Ocak 2024 tarihinde 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesindeki kanunun yasa dışı sanal bahis suçu kapsamında elde edilen gelirleri farklı banka hesaplarına aktarmak ve kullanmak amacıyla farklı kişilerden çeşitli yöntemlerle banka hesabı temin eden 5 şahsa yönelik operasyon düzenlenmiştir. Gözaltına alınan bu 5 şahıstan 4'ü tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol işlemi kararı alınmıştır. Suçun ortamı ne olursa olsun suç ve suçlu ile mücadelemiz her platformda devam etmektedir" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ