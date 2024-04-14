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Elazığ'da Cin Çarpma İddiasıyla Sağlık Merkezine Başvuru

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir hocanın da merkeze geldiği olayda, şahıslar hastaneye sevk edilmeyi reddetti.

İlginç olay Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi 'Bizi cin çarptı' diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi. Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ'daki hastanelere sevk edilmeyi redderek merkezden ayrıldı. Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sivrice Elazığ 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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