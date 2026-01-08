Elazığ'da 2025 güvenlik bilançosu: Suç oranları düştü, 41 milyon TL ceza uygulandı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 2025 yılında bin 502 aranan şahsın yakalandığını ve suç oranlarında önemli düşüş sağlandığını açıkladı. Yıl boyunca yapılan operasyon ve denetimlerde 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 41.6 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tarafından Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Valilik Harput Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Hatipoğlu, 2025 yılı güvenlik verilerine göre kent genelinde suç oranlarında belirgin düşüşler yaşandığını açıkladı. Yıl boyunca bin 502 aranan şahıs yakalanırken, kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 10, mal varlığına karşı işlenen suçlar ise yüzde 23 oranında azaldı. Kasten öldürme suçunda yüzde 60, otodan hırsızlıkta yüzde 57 düşüş sağlandı. 2025 yılında 306 uyuşturucu operasyonunda 113 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 134 kişi tutuklandı. Organize suçlara yönelik 47 operasyonda 6 suç örgütü çökertildi. Trafik denetimlerinde 1 milyon 325 bin araç kontrol edilirken, yıl genelinde yapılan denetimler sonucunda 41 milyon 607 bin lira idari para cezası uygulandı. Elazığ'da güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre toplam 5 bin 491 personelle Elazığ'ın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yaptığını belirten Vali Hatipoğlu, "Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardan, 5 yıldan az cezası olan bin 185 kişi, 5-10 yıl arasında cezası olan 175 kişi, 10 yıldan fazla cezası olan 142 kişi olmak üzere toplamda bin 502 kişi yakalanmıştır. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 2 bin 567 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda 2024 yılıyla karşılaştırıldığında kasten öldürme suçunda yüzde 60, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 27, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda yüzde 11, hakaret suçunda yüzde 16, kasten yaralama suçunda yüzde 14, tehdit suçunda yüzde 11 azalma görülmüştür. Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında toplam 6 bin 143 olay gerçekleşmiş olup, 2024 yılına göre olay sayısı yüzde 10 azalmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlar 2024 yılıyla karşılaştırıldığında ise evden hırsızlıkta yüzde 48, otodan hırsızlıkta yüzde 57, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 34, yağma (gasp) suçunda yüzde 49, dolandırıcılık suçunda yüzde 23 ve motosiklet hırsızlığında yüzde 24 azalma görülmüştür. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında toplam bin 835 olay gerçekleşmiş olup 2024 yılına göre yüzde 23 oranında azalma görülmüştür. Bu kapsamda yapılan operasyonlar sonucunda 740 silah ele geçirilmiş, 878 kişi hakkında işlem yapılmıştır" dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 306 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, "Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 47 operasyonda 6 suç örgütü çökertilmiş, 148 kişi gözaltına alınmış, 50'si tutuklanmıştır. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 2025 yılında toplam 465 kırsal ve 147 şehir operasyonu olmak üzere 612 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 86 kişi gözaltına alınmış olup 9 kişi tutuklanmıştır. Uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında, toplamda 306 operasyon gerçekleştirilmiş, 493 kişi gözaltına alınmış, 244 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlar sonucunda, 113 kilogram uyuşturucu madde, 21 bin 647 adet uyuşturucu hap ve 2 bin 228 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. 2025 yılında siber devriyelerin yaptığı çalışmalarda suç unsuru olarak 726 şahıs/hesap tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitlerde, paylaşımların yüzde 43'ünün terör, yüzde 34'ünün asayiş, yüzde 10'unun ise güvenlik konulu olduğu görülmüştür. Ayrıca siber suçlar kapsamında 21 operasyon gerçekleştirilmiş, 87 kişi gözaltına alınmış ve 57'si tutuklanmıştır. Geçen yıla göre operasyon sayısı yüzde 24 artmıştır. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında 45 operasyon gerçekleştirilmiş, 59 organizatör yakalanmış ve 6 araca el konulmuştur. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 859 düzensiz göçmen tespit edilerek, haklarında ilgili mevzuat doğrultusunda işlemler gerçekleştirilmiştir" şeklinde konuştu.

Trafik denetimlerinde ise 1 milyon 105 bin aracın kontrol edildiğini belirten Hatipoğlu, 2025 yılı boyunca yapılan denetimler sonucunda toplam 41 milyon 607 bin 668 lira idari para cezası uygulandığını ifade ederek, "Trafik denetimleri bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artış sağlanmıştır. Bu denetimler sonucunda 231 bin 177 araca işlem yapılmış ve işlem sayısında bir önceki yıla göre yüzde 22'lik bir artış kaydedilmiştir. Çakar denetimleri kapsamında 7 bin 388 araç denetlenmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 78'lik bir artış sağlanmıştır. Ticari taksi denetimleri kapsamında 12 bin 8 araç denetlenmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük bir artış sağlanmıştır. Okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 993 araç kontrol edilmiş olup, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 24 artış göstermiştir. Trafik bilincinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 74 bin 458 kişiye eğitim verilmiş olup, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında artış göstermiştir. 2025 yılında Ticaret İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 312 market, 205 kafe-restoran ve 95'i diğer sektörlere ait olmak üzere toplam 612 iş yeri denetlenmiştir. Bu denetimlerde marketlerde 34 bin 619 ürün, kafe ve restoranlarda 7 bin 996 ürün, diğer iş yerlerinde ise 9 bin 415 ürün olmak üzere toplam 52 bin 30 ürün detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 141 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve bu ürünler için toplam 446 bin 406 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. 2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimler kapsamında, balıkçılık ve su ürünlerine yönelik 2 bin 972 denetimde 1 milyon 874 bin 99 TL, hayvan sağlığına yönelik 2 bin 088 kişi hakkında 11 milyon 338 bin 110 TL, gıda ve yem denetimlerinde 6 bin 670 denetimde 19 milyon 7 bin 396 TL, kaçak yapıya ilişkin 10 kişi hakkında 8 milyon 835 bin 195 TL, bitki koruma, zirai alet-makine ve gübreye yönelik 753 denetimde 592 bin 868 TL olmak üzere toplam 12 bin 493 denetimde 41 milyon 647 bin 668 TL idari para cezası uygulanmıştır" diye konuştu. - ELAZIĞ