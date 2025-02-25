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14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

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Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücü, iş yerinin önünde oturan kadına çarptı. Arabanın altında kalan talihsiz kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Belinde kırıklar oluşan kadın yaşadığı dehşet anlarını, "Gürültü duydum, ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı" sözleriyle anlattı.

İstanbul Tuzla'da 11 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen kazada 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıktan bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. O esnada iş yerinin önünde bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarpan araç, kadını altına aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

ARACIN ALTINDAN 1 BUÇUK SAATTE ÇIKARDILAR

Aracın altında sıkışan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşlar sonucunda arabanın altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

"KAÇMA ŞANSIM OLMADI"

Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum. Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

"SIRTIMDA KIRIK, KAFAMDA ŞİŞLİKLER VAR"

Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Kaydan, sağlık durumuyla ilgili, "Sağ bacağımda ciddi ezilmeler var, güç kaybı yaşıyorum. Sırtımda kırık ve kalçamda morluklar var. Kafamın arkasında ise darbeden kaynaklı şişlikler oluştu. Bununla alakalı filmler çekildi, net sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Sürücünün nasıl serbest kaldığını biri mantık çerçevesinde izah edebilir mi? Kadının ölmüş olması mı gerekiyordu?

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Haber YorumlarıOrhan Dik :

Tutuklayıp 7 gün yatırıp öyle denetimli bırakacaksınız ki iyice akıllansın. Çocuk diyip bıraktığınız gençler, bir şey olmadı ya diyip cesaretleniyor sonra.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

bU KARARI VEREN HAKİMMİN SAVCININ AKIL VE RUH SAĞLIĞI kontrol edilmeli

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Allah korumuş. Geçmiş olsun. bu durumda ölmemesi mucize... Çocuklarına bu konuda daha ciddi eğitim uyarı yapmayan ana babalar suçlu sizlersiniz. Bu çocuğun babası anası velisi her kimse kesin ceza almalı

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Allahım aklım almıyo çıldırıcam gem 14 yaşında hem bitine çarpıyo serbest kalıyo bu nasıl adalet bu nasıl iştir yazıklar olsun vallahi yazıklar olsun billahi yazıklar olsun

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Haber YorumlarıASar Gnc:

yazik günah su ülkenin bu cahillerden cektigi nedir ya. buna arabayi kim verir, neden dikkat etmez.nasil yetistirilir. Allah akil versin

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Dünyanın parasını al karşı taraf ailesinden.

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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Maddi durumu iyi olan kişilerin bu ülkeyi acilen terketmesi gerekir kimse güvende değil bu ülkede en başta adalet yok

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

ehliyeti olsa fren patladı masumum der.

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Haber YorumlarıMustafa Yeşilyurt:

ne para alır sigortadan biliyon mu sen

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