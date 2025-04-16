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Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan bir eğitim uçağı, Bilecik'teki Pelitözü mevkisine zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Uçuş okuluna ait A210 tipi Ultra Light uçak, solo öğrenci uçuşu sırasında yaşanan teknik bir arıza sonucu inişe geçti. Uçağın arka dikmesi iniş sırasında kırıldı, ancak öğrenci pilot herhangi bir yara almadan olayı atlatmayı başardı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kurtarma ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, öğrenci pilot yara almadan kurtuldu.

Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait A210 tipi Ultra Light uçak, solo öğrenci uçuşu sırasında Bilecik civarındaki Pelitözü mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere göre öğrenci pilot yara almadan kurtuldu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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