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Gökçeada açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'nin kıyı kesimlerinde de hissedildi.

Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 15.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ÇANAKKALE VE EDİRNE'DE HİSSEDİLDİ

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 45 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'nin kıyı kesimlerinde de hissedildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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