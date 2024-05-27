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Edirne'de Tiny House'lar İçin Yıkım Kararı Gerginliği

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Edirne Valiliği'nin Saros Körfezi'nde 'tiny house' ve kaçak yapıları kaldırma kararı sonrası mülk sahipleri ile bölgede önlem alan çok sayıda jandarma ekipleri arasında yaşanan gerginlik büyüyor. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde bulunan karavanları ve tiny house'ları kaldırmak için Valilik kararı ile harekete geçen jandarma ve il özel idare ekipleri ile mülk sahipleri arasında yaşanan gerginlik her gün biraz daha büyüyor.

Edirne Valiliği'nin Saros Körfezi'nde 'tiny house' ve kaçak yapıları kaldırma kararı sonrası mülk sahipleri ile bölgede önlem alan çok sayıda jandarma ekipleri arasında yaşanan gerginlik büyüyor.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde bulunan karavanları ve tiny house'ları kaldırmak için Valilik kararı ile harekete geçen jandarma ve il özel idare ekipleri ile mülk sahipleri arasında yaşanan gerginlik her gün biraz daha büyüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarım arazilerinde tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini belirtti. Genelgenin ardından Saros Körfezi'nde bulunan 'tiny house' yapılarının kaldırılmasına başlandı. 50'den fazla 'tiny house' yapının kaldırıldığı bölgede çalışmalar devam ediyor. Tarım arazilerinin üzerine yapılan yapıların yıkıldığı esnada, yapı sahipleri ve jandarma ekipleri tarafından gerginlik yaşanıyor.

Çok sayıda jandarma ve mülk sahibi ile köylüler, tiny house'ların yıkımının olduğu alanda bekleyişlerini sürdürüyor.

Mülk sahipleri adına konuşan Avukat Feride Feyza İnan, hukukun vereceği karara insanların saygı duyacağını beyan etmesine rağmen karşılarında ne yürütmeyi durdurma kararlarını, ne de mahkeme kararını beklemeyen bir İl Özel İdare ve Valilik makamı olduğunu ifade etti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı da tarım arazilerini izinsiz olarak 'tiny house' adı verilen küçük evlerin kurulması suretiyle işgal edilmesinin endişe verici olduğu belirtti.

"Hukuksuz bir girişimle karşı karşıyayız"

Tiny house'ların yıkım kararına karşı duran Avukat Feride Feyza İnan, "Edirne ili Keşan ilçesi Danişment köyünde tiny house Erikli Kooperatifi'ne ait olan yerde Edirne İl Özel İdaresi'nin yıkım kararına karşı insanlarla birlikte hukuk mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Herhangi bir şekilde kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmaksızın maalesef usulsüz bir şekilde yıkım yapılmaya çalışılıyor. Evet, şu anda halihazırda davalarını açmış olan vatandaşların hepsi buradadır. Tiny house sahipleri evlerinin bir yapı olmadığını, sadece mobil ev kapsamında olduğunu ve bunun yeni bir yönetmelikle düzenlendiğini, ancak kanuni altyapısı hazırlanmadan bu şekilde bir dayatmaya karşı kendilerini savunmak üzere burada toplandılar. İl Özel İdaresi ekipleri, jandarma ve tüm kolluk kuvveti ekibi buradadır. Maalesef hukuksuz bir girişimle karşı karşıyayız. Bu hukuksuzluk karşısında yapabileceğimiz tek şey hukuka sığınmaktır. Hukukun vereceği karara karşı insanlar saygı duyacağını beyan etmesine rağmen karşımızda ne yürütmeyi durdurma kararlarını, ne de mahkeme kararını beklemeyen bir İl Özel İdare ve Valilik makamı vardır. Bunun için insanlar sesini yükseltmek ve karşı koymak istiyor ama bunu hiçbir şekilde hukuksuz olarak yapmak niyetinde değiller. Hiç kimse mukavemet göstermiyor. Sadece hukuka ve kamuya karşı bir duruş sergiliyorlar" dedi.

"Kafamıza göre izinsiz yapı yapmak doğru değil"

Tarım arazilerine izinsiz şekilde tiny house'ların yapılmasına karşı olduklarına belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Tarım dışı arazi kullanım izinlerinde Toprak Koruma Kurulunca hassasiyetle değerlendirme yapılırken, bu şekilde tarım arazilerini izinsiz olarak 'tiny house' adı verilen küçük evlerin kurulması suretiyle işgal edilmesi endişe vericidir. Bu eylemler hem tarımın sürdürülebilirliğini tehdit etmekte hem de çevresel dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Bu şekilde hiçbir izin alınmadan gelecek nesillerimize borcumuz olan tarım topraklarımızın yok olmasına müsaade edilmemelidir. Nüfusun arttığı gibi tarım arazilerimiz de bir o kadar azalıyor. Kafamıza göre bir tarla satın almak ya da oraya izinsiz bir şekilde yapı yapmak doğru değil. Bunu yerel yönetimin belirlediği yerlerde, imara açılan bölgelerde bu tarz izin verildiği şekilde yapıların yapılması ve tarım arazilerinin işgal edilmemesi gerekiyor. Tarım arazilerinde tarımsal amaçlı yapı yapılmasına izin verilebiliyor. Bu tarz alanlar için zaten tarımsal amaçlı yapılara izin veriliyor. Bugün bir ceviz işletmesi olabilir tabii ki onun da bir ihtiyacı var, ona tarımsal amaçlı izinler zaten veriliyor. Ama bunları izinsiz değil, İl Müdürlüklerimizden, Toprak Koruma Kurulu'muzdan onay alarak resmi yollarla yapması gerekiyor" diye konuştu.

"Her şey kanuna bağlansın, yapılacak yerler belli olsun"

Tarım arazilerinde havuzların yapıldığına değinen Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Bir tarım arazisini internetten satın alıp parselleyip vermek doğru değil. Her şey kanuna bağlansın, yapılacak yerler belli olsun. Bu kişi gitsin müracaat etsin, bu tarlayı bu şekilde yapacağım desin. Özellikle depremden sonra her önüne gelen bir tane arsa almaya başladı. İstanbul'daki vatandaşlar şehirdeki emlak fiyatlarıyla tarla fiyatlarını karşılaştırıyorlar. Çok düşük olunca internet üzerinden sınırsız tarla alıyorlar" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Valiliği Saros Körfezi Jandarma Edirne Keşan Çevre Güvenlik Yerel Haberler Hukuk 3.Sayfa Haberler

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