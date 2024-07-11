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Edirne'de Bulgaristan sınırında orman yangını çıktı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, Bulgaristan sınırındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürerken bazı itfaiye erleri yaralandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırında orman yangını çıktı. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ömeroba köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına 5 helikopter, 2 uçak, 14 arasöz, 8 su tankeri ve 70 personelle havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Edirne'de Bulgaristan sınırında orman yangını çıktı

BAZI İTFAİYE ERLERİ YARALANDI

Ömeroba köyü ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek oluyor. Vatandaşlar, anız alanlarını traktör ile sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor. Bu arada alevlere müdahale eden bazı itfaiye erleri yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Edirne'de Bulgaristan sınırında orman yangını çıktı

EDİRNE VALİ YARDIMCISI VE İL JANDARMA KOMUTANI BÖLGEDE

Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Edirne'de Bulgaristan sınırında orman yangını çıktı

Kaynak: AA / 3.Sayfa

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