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Son dakika! Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Son dakika! Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.

Bugün sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Güler ailesinden 4 kişinin cansız bedeni yaşadıkları evde bulundu.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Cesetlerin; dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler'e ait olduğu öğrenildi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - 3. Sayfa

Mehmet Güler, Uzunköprü, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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