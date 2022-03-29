Son dakika! Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Bugün sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde Güler ailesinden 4 kişinin cansız bedeni yaşadıkları evde bulundu.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Cesetlerin; dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler'e ait olduğu öğrenildi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.