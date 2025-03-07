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Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

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Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan Mimar Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti. Uzun süre soğukta kalmasından dolayı hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in kalbinin iki kez durduğu ve iç organlarının açlık ve susuzluk yüzünden iflas ettiği öğrenildi.

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından uzun süren aramalar sonunda, geçtiğimiz gece yarısı donmak üzereyken bulunan Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel'in gece yarısı 2. kez kalbinin durduğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

2. KEZ KALBİ DURDU, KURTARILAMADI

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi.

Ece Gürel'in ölümü sonrası Müge Anlı, "Uzun süre aç ve susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği öğrenildi." dedi.

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KAYBOLMASI SIRLARLA DOLU

Ece'nin ölümünün ardından da kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Yakınlarının verdiği bilgilere göre Gürel, tarot falı ve meditasyona ilgi duyuyor ve spiritüel olaylarla ilgileniyordu. Hatta spiritüel ve mistik bir özelliği olan ve kitlesel meditasyonu da içeren New Age tarikatına da ilgi duyduğu ileri sürüldü. Gürel'in Instagram'da 2 farklı hesabının olduğu, birinin kişisel hesabı olduğu diğerinin de falcılık üzerine olduğu da öğrenildi. Bu hesapta da kullanıcıların sorular sorduğu, işlerinin yoluna girmesini isteyip para karşılığı fal baktırıp kurşun döktürdüğü iddia edildi.

MOBBİNGE MARUZ KALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Gürel'in ayrıca işten çıkarılmak üzere olduğu hatta çıkış evrakının imzalatıldığı iddiası da söz konusu. Ece Gürel'in akrabası Yusuf Çeştepe, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem iş yerinde başlıyor. İş yerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'nden mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece'yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece'nin işyerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece'yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Hafta başı Ece'ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece'yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece'ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor."

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"TAROT FALI BAKARDI, MEDİTASYON YAPARDI"

Çeştepe, "Ece meditasyon yapardı, tarot falı bakardı. Meditasyon yapmayı severdi, enerji dedikleri o olayları çok severdi, meraklıydı o işlere. Buraya gelme sebebinin de o olduğunu düşünüyoruz. Meditasyona geldiğini düşünüyoruz. Rahatlamak için geldiğini düşünüyoruz ama nerede maalesef bulamıyoruz. Ne durumda nasıl şu an bilmiyoruz. Bekliyoruz Ece'yi sağ salim bulmak için kötü düşünmek istemiyoruz. Bir hafta önce 'Yapmaz' diyorduk. Bu 10 günlük süreçte nasıl bir duruma maruz kaldı bilemiyoruz. Biz Ece'yi bulacağımızı ümit ediyoruz. İnşallah da öyle olacak.Umudumuz bu yönde" dedi.

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

ANNE VE BABASI YIKILDI

Yoğun bakım servisi önünde bekleyen aileye acı haberin verilmesinin ardından hastane önünde hareketlilik yaşandı. Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı. Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı.

Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

2 MART'TA KAYBOLDU

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıEyüp POLAT:

Bu devirde İstanbul'da yaşaşan bu olay inanılmaz gerçekten. Yahu gece görüş kameralı bir arama helikopteriniz de mi yoktu?Yazıklar olsun diyor insan.

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıJY:

ORUÇLU OLMASAYDI BELKİ HALA YAŞIYOR OLACAKTI!!!!!!! YAZIK ÇOK ÜZÜLDÜM. IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme167
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Haber YorumlarıVefa Kılıçkesen:

Allah rahmet eylesin, çok garip bir olay

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

boş işler peşinde koşmayın. aile olun, akrablarınızla bağlarınızı sıkı kurun. komşularınızla yardımlaşın, onlarla sosyalleşin. çocuklarınızla mutlu olun. reçte bu. yoksa entellik dantellik vs. olucam diye girdiğin yolu kesinlikle mutsuzluk. Allahı unutmayın. ha ben gericiyim, yobazım. siz medeni olun ama dediğimi de unutmayın. aklınızın bir kenarında kalsın( asla bu kadınla ilgili değildir dediklerim. ) kendi kendime demiş oldum işte.

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Haber Yorumlarıumut mergen:

allah rahmet eylesin yazik

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber Yorumlarıjyqcs85fkm:

çok üzücü bir olay Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Allah rahmet eylesin 4 günde açlıktan insan ölmez hipotermi veya şekeri vardı sanırım çok garip bir olay kayboldumu bulunmakmı istemedi başka bir duyummu var gizemli kaldı

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Okadar sevinmiştik ki kendi ailemizden biri gibi ölüm haberi çok üzdü milletçe Soğukta aç susuz kaldığı için organlarıflas edebilir ama yinede şüpheli durumlar var sürekli ormana doğayla iç içe kalmak için yol iz bilen bir insan nasıl olur ormanda kaybolur cep telefonundan farklı yerde bulunması montunu çıkarması o soğukta tuaf geldi yaralı olması bunlar hep bir soru işareti ya biri saldırdı kaçarken düşüp ayağını incitti yaralandı ya birileri kaçırdı haberlere çıkınca korkup oraya bıraktı okadar ekip ararken 4 gün sonra bulunması enteresan umarım ki biri yada birileri sebep olmamıştır ölümüne

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Haber YorumlarıHasan Çıtır:

Dar alan baz çakışması yapan Kırşehir'li mucit polislerimiz nerde? Biri işe yarasalarda şu sağ insanların cep telefonu sinyalinden yeri tespit edilip bulsalardı. Yoksa sadece savcılar cinayet için mi bu kişileri kullanıyor. Lütfen kayıplarımızı bulmak içinde kullanın sayın savcılarım bu olağan üstü beyinlerin işe yaradığını görelim.

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