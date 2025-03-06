Ece Gürel'i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı

Belgrad Ormanı'nda pazar gününden bu yana haber alınamayan Ece Gürel, arama kurtarma ekipleri tarafından hafif yaralı olarak bulundu. Gürel yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belgrad ormanına gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece GÜLER (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

'EŞİMİ GÖRÜNCE RAHATLADIM'

Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel, "Eşimi görünce rahatladım" şeklinde konuştu. Gürel, "Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu" dedi.

'HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, "Herkese teşekkür ediyoruz, arayan soran. Daha göremedik yukarıda bulunmuş, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

İLK BULDUĞUMUZDA DUDAKLARI TİTRİYORDU

Sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gelen Ece Gürel'i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.

"VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ"

Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu.

"BULUNDU DİYE BEN BAĞIRDIM"

Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6'ncı ve 7'nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" ifadelerini kullandı.

NASIL HAYATTA KALDI?

Öte yandanMahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği ekibinin lideri Yusuf Ahmet Kulca "Ece Gürel 4 gün nasıl hayatta kalmış olabilir?" sorusuna "Hava soğuk. 4 gündür yemek yok su yok, orman mühendisini orman korumuş diyebiliriz" dedi.