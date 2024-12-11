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Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı

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ABD'nin Las Vegas kentinde, Ocak ayında yargıca saldıran Deobra Delone Redden, toplamda 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç Susan Johnson, Redden'ı 'zihinsel rahatsızlığı olan suçlu' olarak nitelendirdi ve toplam yedi suçtan mahkum etti.

ABD'nin Las Vegas kentinde Ocak ayında görülen bir duruşmada yargıca saldıran Deobra Delone Redden, en az 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Salı günü görülen davada Yargıç Susan Johnson, 31 yaşındaki Redden'ı "zihinsel rahatsızlığı olan suçlu" olarak nitelendirdi ve toplam yedi suçtan mahkum etti. Redden ayrıca 61 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ocak ayında yaşanan olayda Redden, Yargıç Mary Kay Holthus'un masasının üzerinden atlayarak saldırmış ve sosyal medyada "uçan suç makinesi" olarak anılmaya başlanmıştı. Güvenlik görevlileri tarafından güçlükle durdurulan saldırıda Yargıç Holthus hafif yaralanmıştı.

Duruşmada söz alan Redden, "Ben kötü biri değilim. Çocukluğumdan beri sorunlarım var" savunmasını yaptı. Ancak Yargıç Johnson, doktor raporlarına dayanarak Redden'ın doğru ile yanlışı ayırt edebildiğini belirterek bu savunmayı reddetti.

Redden'ın 2050'li yıllarda şartlı tahliye şansı olacağı belirtildi.

Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı

Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı

Duruşma esnasında kadın hakime saldıran adam, 26 yıl hapis cezası aldı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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