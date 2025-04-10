Dünyaca ünlü rock Yıldızının eşi, polis tarafından vuruldu

90'lı yıllara damgasını vuran rock grubu Weezer'ın basçısı Scott Shriner'ın eşi Jillian Lauren, polise silah doğrultması nedeniyle vuruldu.

Dünyaca ünlü rock grubu Weezer'ın basçısı Scott Shriner'ın 51 yaşındaki eşi Jillian Lauren, Los Angeles'ta yaşanan bir kovalamacanın ardından polis tarafından vurularak gözaltına alındı.

Rock yıldızının eşi, vurulduktan sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Los Angeles polisi, bebek bakıcısıyla birlikte gözaltına alınan Lauren'in, kendilerine silah doğrulttuğu gerekçesiyle vurulduğunu açıkladı.

Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, polis, otoyolda 3 aracın karıştığı bir vur-kaç olayı ihbarı aldıktan sonra harekete geçti ve olay yerinden yaya olarak kaçan kişiyi yakalamak için takip başlattı.

Şüpheli şahsın polis kovalamacası sırasında Lauren'in bahçesindeki çiçekleri mahvettiği ve havuzuna daldığı belirtiliyor. Bahçesine zarar gelmesine sinirlenen Lauren'in de elinde silahıyla dışarı çıktığı iddia ediliyor.

Lauren, polislerin arka arkaya verdiği "silahını bırak" emrine uymadı. Görevliler, Lauren'in silahını kendilerine doğrulttuğunu ve ateş ettiğini öne sürüyor.

Silahını bırakmayan Lauren, polis tarafından omzundan vuruldu. Kurşun yarasıyla birlikte evine geri dönen Lauren, daha sonra bebek bakıcısıyla beraber dışarı çıktı.

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan Lauren, vur-kaç olayıyla ilgisinin olmadığını belirtti ve sadece polisten kaçan şüpheliden evini korumak istediğini ifade etti.

Polisin kovaladığı şüpheli ise üzerinde sadece iç çamaşırı varken yakalandı.