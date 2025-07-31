Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı

Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
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Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
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Eskişehir'de sahte kimlikle arsa tapusu sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları, kullandıkları dublör aracılığı ile bankalardan sahte hesaplar açtıkları, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri, müştekileri bu şekilde 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arsa dolandırıcılığı ile ilgili çalışma başlattı.

7 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada sahte kimlik, sahte banka hesabı kullanan 7 şüpheli takibe alındı. Bir süre izlenen şüpheliler, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dublörle 10 milyon liralık vurgun yaptılar

DUBLÖR KULLANMIŞLAR

Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları, kullandıkları dublör aracılığı ile bankalardan sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

10 MİLYON LİRALIK VURGUN

Tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştiren şüphelilerin, müştekileri bu şekilde 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Dublörle 10 milyon liralık vurgun yaptılar

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ CEZAEVİNDE

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

KİMLİKLER ÇOK ŞAİBELİ VE BASİT RESİMLER BELİRGİN DEĞİL O YÜZDEN NOTERLE TARTIŞTIM BU KİMLİKLERİ İCAT EDEN MALLAR BİOMETRİK RESİM DEĞİL, BİOMETRİK PARMAK İZİ YÜZ TANIMA RETİNA TARAMA SİSTEMLERİNİ KİMLİKTE TESPİT İÇİN KULLANSINLAR BÜTÜN RESMİ VE ÖZEL KİMLİKLE İŞLEM YAPAN KURUMLARA BUNLARI NET OKUYAN CİHAZLAR VERSİNLER BU YAPILMAYACAK BİR ŞEY DEĞİL YAPMASI ÇOK BASİT KİMLİKLERDE RESİMLER NET DEĞİL ÇOK BASİT BİR YAPISI VAR ESKİ KİMLİKLER BUNDAN ÇOK DAHA GÜVENLİYDİ ASLINDA KİMLİĞE BİLE GEREK YOK

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Cezası. Denetimli serbestlik mi devam edebilmeleri için? Kes kafayı bakalım yapabilevekler sıraya giriyorlar mı

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