Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
Eskişehir'de sahte kimlikle arsa tapusu sattığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları, kullandıkları dublör aracılığı ile bankalardan sahte hesaplar açtıkları, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri, müştekileri bu şekilde 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arsa dolandırıcılığı ile ilgili çalışma başlattı.
7 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmada sahte kimlik, sahte banka hesabı kullanan 7 şüpheli takibe alındı. Bir süre izlenen şüpheliler, polisin operasyonu ile gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DUBLÖR KULLANMIŞLAR
Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede; şüphelilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları, kullandıkları dublör aracılığı ile bankalardan sahte hesaplar açtıkları belirlendi.
10 MİLYON LİRALIK VURGUN
Tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştiren şüphelilerin, müştekileri bu şekilde 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ CEZAEVİNDE
Operasyon kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.