Diyarbakır'da Kamyonet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde kırsal Kengerli Mahallesi'nde meydana geldi. M.C. idaresindeki 34 HY 9723 plakalı kamyonet ile hayvan yüklü 25 KC 341 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 25 KC 341 plakalı kamyonette bulunan Ali Ekber Kırdağ ve Ali İhsan Tepeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na, yaralı ise hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
