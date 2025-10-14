Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan E.Ö., diş hekimi eşi İ.Ö.'nün kullandığı gizli sosyal medya hesabında, hastalarının mahrem görüntülerini çekerek paylaştığını tespit etti. 400'ü aşkın görüntünün paylaşıldığı hesap şikayet üzerine kapatılırken, E.Ö. suç duyurusunda bulunup, boşanma davası açtı.

"400 mahrem görüntü" skandalı Fethiye'yi sarstı. Diş hekimi İ.Ö.'nün gizli kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaştığı iddiası üzerine eşi hem savcılığa hem Türk Diş Hekimleri Birliği'ne başvurdu. Gizli hesap kapatıldı, soruşturma sürüyor.

EVLERİNDEKİ CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YER ALDI

E.Ö., 2006 yılından beri evli olduğu diş hekimi eşi İ.Ö.'nün sosyal medya platformu X'te, gizli hesapta ahlaka aykırı ve cinsel içerikli paylaşımlar yaptığını, bu paylaşımlarda evlerinde çekilmiş görüntülerin yer aldığını gördü. Hesapta başka bir kadının yüzünün açık paylaşılmasının ardından olayı öğrenen E.Ö., paylaşımlara ait görüntüleri delil olarak savcılığa sunup, suç duyurusunda bulundu. E.Ö. ayrıca, diş hekimi eşinin bazı hastalarına ait mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirterek, Türk Diş Hekimleri Birliği'ne de şikayette bulundu. E.Ö., eşi hakkında uzaklaştırma ve yurt dışı çıkış yasağı talebinde bulundu. Şikayet sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diş hekiminin hesabından hastaların mahrem görüntüleri çıktı

"400'DEN FAZLA MAHREM GÖRÜNTÜ"

Müvekkili E.Ö.'nün eşine karşı boşanma davası açmak üzere kendisine başvurduğunu belirten Avukat Buket Gökmen Dinçer, "Delil toplama sürecinde, Fethiye'de diş hekimliği yapan eşinin, gizli bir X hesabı üzerinden hastalarının mahrem görüntülerini paylaştığı tespit edilmiştir. Durum fark edilir edilmez, elimizdeki tüm belgelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkilin eşi tarafından kliniğinde ve kiraya verdiği villada gizli kamera sistemiyle yaklaşık 400'ü aşkın görüntü kaydedildiği, bunlardan 81'inin ele geçirildiği belirlenmiştir. Görsellerin bir kısmı cinsel içerikli, bir kısmı ise hastaların ve villa konuklarının mahrem görüntüleridir" dedi.

Diş hekiminin hesabından hastaların mahrem görüntüleri çıktıE.Ö.

BAŞKA BİR MAĞDUR, HESABI ŞİKAYET ETTİ

Yapılan eylemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu ifade eden Dinçer, "Gizli çekimlerin çoğu röntgen odası ve üst kata çıkan merdivenlerde kaydedilmiş. Söz konusu X hesabı şu anda askıya alındı. Görsellerde yüzü açık şekilde görülen bir kadının Diş Hekimleri Odası'na yaptığı şikayet sonrası hesap kapatılmış, ancak aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen başka hesapların da tespit edildiği ve onların da sonradan askıya alındığı belirlendi. Bu eylemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na açıkça aykırı. Müvekkilimizin amacı yalnızca boşanmak değil, aynı zamanda bu fiillerin kamuoyuna duyurularak başka mağduriyetlerin önlenmesini sağlamak" diye konuştu.

Diş hekiminin hesabından hastaların mahrem görüntüleri çıktıDiş hekimi İ.Ö.

"TOPLUM AÇISINDAN VAHİM BİR DURUM"

Müvekkilinin eşinin görevini kötüye kullandığını kaydeden Avukat Buket Gökmen Dinçer, "Sağlık alanında çalışan kişilere duyulan güvenin bu şekilde kötüye kullanılması toplum açısından son derece vahim. Müvekkilimiz, biri 11, diğeri 16 yaşında iki erkek çocuğunun eğitimi için yaklaşık 4 yıl önce İngiltere'ye yerleşti. Eşi ise Türkiye'de mesleğini sürdürüyor. X'teki paylaşımlar incelendiğinde, hesabın aktif hale geldiği dönemlerin müvekkilin İngiltere'de bulunduğu dönemlerle örtüştüğü görülmektedir. Müvekkilimiz, söz konusu hesabı ilk olarak, videolardan birinde yüzü görünen bir kadının Facebook üzerinden kendisine ulaşmasıyla fark etmiştir. Davayı müvekkilin eşi başlatmış, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından paylaşımların yapay zeka ile oluşturulduğunu ileri sürerek suçu inkar etmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEnes:

Bu doktoru yakinen tanıyorum fanatik bir chplidir

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Sapık

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Ne çok ruh hastası var toplumumuzda sağlam kişi bulmak zor

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Mustafa:

Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Yahu şu ülkede doktora bile güvenmek imkansız olacaksa, kime güvenecek bu insanlar?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
