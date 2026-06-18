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BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getirildi

BAE'de 15 yaş altı için sosyal medya yasağı getirildi
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Birleşik Arap Emirlikleri, çocukların dijital ortamda korunması amacıyla 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirdi. Yeni düzenleme kapsamında bu yaş grubundakiler sosyal medya hesabı açamayacak ve mevcut hesaplarını kullanamayacak. Yetkililer, ebeveyn izninin de yasağa istisna oluşturmayacağını açıkladı.

  • BAE'de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasaklandı.
  • Ebeveyn izni de yasağa istisna oluşturmayacak.
  • Düzenleme, çocukların dijital ortamda güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik dikkat çeken bir adım attı. Ülkede 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasaklandı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, Bakanlar Kurulu tarafından çocukların sosyal medya platformlarına erişimini düzenleyen yeni bir karar kabul edildi.

15 YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya kullanımında asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi. Karar kapsamında 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması ve mevcut hesaplarını kullanması yasaklandı.

Ayrıca bu yaş grubundaki kullanıcıların sosyal medya platformlarının sunduğu tüm özelliklere erişimi de engellenecek.

EBEVEYN İZNİ DE GEÇERLİ OLMAYACAK

BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, düzenlemenin çocukların dijital ortamda daha güvenli şekilde bulunmalarını amaçladığını belirtti.

Al Mektum, çocukların yaşlarına uygun, güvenli ve dengeli bir dijital ortamda teknolojiden yararlanmalarını hedeflediklerini ifade ederken, ebeveyn izninin de yasağa istisna oluşturmayacağını vurguladı.

DİJİTAL GÜVENLİK HEDEFİ

BAE yönetimi, yeni düzenlemeyle birlikte dijital güvenliği artırmayı ve çocukların çevrim içi ortamda karşılaşabilecekleri riskleri azaltmayı hedefliyor. Yetkililer, kararın teknolojideki hızlı değişime uyum sağlama ve çocukları dijital tehditlerden koruma amacı taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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