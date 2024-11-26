Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilan-Engin Polat çifti hakkında yürütülen "vergi kanununa muhalefet" soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede çiftin 40 yıla kadar hapsi istenirken; Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, tahliye edilmelerinin ardından yürütülen vergi suçu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat ailesine ait şirketlerde yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Polat çiftinin neden olduğu kamu zararı gözler önüne serildi.

510 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

İddianamede Polat çiftine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. İddianamede Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. gibi isimler şirket yetkilisi olarak yer aldı. İddialara göre bu şirketler, sahte fatura düzenleme ve kullanma yoluyla vergi usul kanununu ihlal etti.

DİLAN POLAT'A 16 YIL, ENGİN POLAT'A 40 YIL HAPİS TALEBİ

İddianameye göre, Dilan Polat'ın 2 şirkette yetkili olduğu, Engin Polat'ın ise 5 şirketin yönetiminde yer aldığı tespit edildi. Bu nedenle Dilan Polat hakkında "vergi usul kanununa muhalefet" ve "sahte fatura düzenleme ve kullanma" suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası talep edilirken; Engin Polat için ise aynı suçlardan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan şüphelilerden Sezgin Polat'ın 32 yıla kadar, Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, Kürşat Polat ve Tolunay Topa'nın ise 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. İddianame, sanıkların sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı ve bu durumun devlete ciddi boyutlarda kamu zararı verdiği iddiasını içeriyor.

NE OLMUŞTU?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan inceleme sonrası Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuş, MASAK raporunda Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan üç şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kestiği bilgisi yer almıştı.

Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu da belirtilmişti. Dilan Polat'ın sahibi olduğu "Rise and Shine Kozmetik" şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesi aktarılmıştı.

Sahte belge düzenleyicisi olan üç tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı tespit edilmişti.

Söz konusu yargılamalar sırasında tutuklanan çift, bir süre sonra tahliye edilmişti.

Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi
img

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf
img

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Baklava çalan çocuk 10 yıl ceza yatıyor. büyük soyguncular 1 yıl yatmadan tahliye ediliyor. Nerede Adalet..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Wash:

Ak partide adamları var hapise falan girmezler. Süleyman Soylu koruyor bu iki 3 kagıtçı karı kocayı.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 26 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 26. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.