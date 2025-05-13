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Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

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Rap süperstarı Sean 'Diddy' Combs hakkında New York'ta başlayan dava çarpıcı iddialarla başladı. Combs'un kadınları uyuşturucu dolu seks partilerine zorladığı ve bu anları kaydettiği iddia edildi. Savcılar, Combs'un onlarca yıl boyunca bir 'suç teşekkülü' yönettiğini ve çevresinin suçlarını örtbas etmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Rap süperstarı Sean "Diddy" Combs'un davası New York'ta başladı. Mahkemede, Combs'un kadınları günlerce süren uyuşturucu dolu seks partilerine zorladığı ve bu anları kaydettiği iddia edildi.

Savcılar, Combs'un onlarca yıl boyunca bir "suç teşekkülü" yönettiğini ve yakın çevresinin suçlarını örtbas etmesine yardımcı olduğunu belirtti. Ünlü rapçinin eski kız arkadaşı Cassie Ventura'ya vahşice saldırdığı, bir kadını balkondan sarkıttığı ve başka bir adamın arabasını yakmaya çalıştığı gibi şok edici iddialar ortaya atıldı.

"Çılgın Partiler" olarak adlandırılan bu seks partilerine katılmayı reddeden kadınlara şiddet uyguladığı belirtildi. Savcı Emily Johnson, "Bu dava sırasında, sanığın 20 yıllık suçları hakkında bilgi edineceksiniz" dedi.

Şaşırtıcı biçimde, Combs'un avukatları bazı kız arkadaşlarını dövdüğünü kabul etti, ancak seks ticareti suçlamalarını reddetti. Avukat Teny Geragos, "Bu dava aşk, kıskançlık, sadakatsizlik ve para hakkında" diyerek, iddia edilen kurbanların sadece para için dava açtıklarını öne sürdü.

Mahkemede, Combs'un 2016'da Ventura'yı bir otel koridorunda dövdüğü video gösterildi. İlk tanık olarak ifade veren polis memuru Israel Florez, olay günü Ventura'yı korkmuş halde, köşede büzülmüş bulduğunu anlattı.

İkinci tanık, erkek eskort Daniel Phillip, Combs ve Ventura ile katıldığı "Çılgın Parti"leri ayrıntılı şekilde anlattı. Bu partilerin on saate kadar sürebildiğini ve kendisine 4.500 £'a kadar ödeme yapıldığını söyledi.

55 yaşındaki Combs, organize suç, seks ticareti ve fuhuş amaçlı nakil suçlamalarını reddediyor. Mahkûm olması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Duruşma sırasında, Combs'un annesi ve altı çocuğu mahkeme salonunda hazır bulundu.

İki ay sürmesi beklenen davada, üç veya dört kadın suçlayıcının ifade vermesi planlanıyor. Dava, Combs'un bir zamanlar sahip olduğu parlak kariyerin nasıl karanlık bir döneme girdiğini gözler önüne seriyor.

Mahkeme devam ediyor.

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Bey:

Şu haber başlığını tahsilli okumuş birine yaptırsanızda kelime hatası olmasa fuhşa nedir ya!

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