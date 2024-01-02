Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları asılsız

"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünü yönelik operasyonun ardından yapılan "Aynı çete iki kere çökertilmiş" haberlerini Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı.

ŞAHİNLER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kafes-27" operasyonu kapsamında "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

AYNI ÇETE İKİ KERE Mİ ÇÖKERTİLDİ?

Operasyonun ardından, "Aynı çete iki kere çökertilmiş" şeklinde haberler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Aynı çete iki kere çökertilmiş" başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Bahse konu operasyonlarda çökertilen organize suç örgütleri, iki farklı suç örgütüdür. Elebeşı M.Ş. olan Şahinler suç örgütü, 29 Eylül 2023 tarihinden İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonla çökertilmiştir.

2 Ocak 2024 tarihinde, Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla çökertilen çete ise elebaşı İ.Y. olan ve kendilerini "Şahinler" olarak adlandıran suç örgütüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

BAKAN YERLİKAYA: ÖRGÜT ELEBAŞI GÖZALTINDA

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgiyi verdi: "Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "KAFES-27" Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi! Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay YILMAZ'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı! Operasyon devam ediyor! Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat ŞAHİN'in adını kullanan"; ŞAHİNLER" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-27" Operasyonunda; Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, Eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, Bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve Kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve Çok miktarda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle???? Hangi Büyüklükte Olursa Olsun Organize Suç Örgütlerini Çökertip Adalete Teslim Edeceğiz!"