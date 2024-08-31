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Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

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İstanbul'da Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin acil servisine düzenlenen silahlı saldırıda, 1'i hastane polisi, 1'i hastane jandarması, 1'i güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 02.30 sıralarında acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1' hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ, TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Sabah saatlerinde İstanbul Valiliği olay ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "31 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi.

Olay yerinden kareler;

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Bahçelievler Devlet Hastanesi Bahçelievler Acil Servis Jandarma İstanbul 3-sayfa 3.Sayfa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

VEFA:

Medeniyet ve uygar olabilme sancıları çeken Ortadoğu ülkesinde sıradan bir gün daha başlıyor!..

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28
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Salih Kandıralı:

Yavaş Yavaş kıvama geldiniz. Gelen emirle birlikte istenileni hemen yapacaksınız.

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Savas Ozturk:

Muz cumhuriyetinde sıradan bir gün .

22
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Taş:

2 ihtimal var, ya yaralananlardan birinin husumetisi yada bilinçli ürkütme ve aylardır olmayan saldırılar başlıyor izlenimi verme projesi.

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