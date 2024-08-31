Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 02.30 sıralarında acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1' hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ, TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Sabah saatlerinde İstanbul Valiliği olay ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "31 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi.

Olay yerinden kareler;