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Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı

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Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle belediye başkanlığı koltuğunu temsili olarak bir öğrenciye devretti. Ancak tam da devir teslim töreninin gerçekleştirildiği sırada tüm İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı esnasında yaşanan kısa süreli panik kameralara yansıdı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle belediye başkanlığı koltuğunu temsili olarak bir öğrenciye devretti.

DEVİR TESLİM TÖRENİNDE DEPREM PANİĞİ

Ancak tam da devir teslim töreninin gerçekleştirildiği sırada tüm İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Makamda bulunan çocuklar ve protokol üyeleri kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir yaralanma ya da hasar oluşmadı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, sarsıntı esnasında yaşanan kısa süreli panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.

"BİZ BİR SAHAYA ÇIKALIM"

Görüntülerde Başkan Bahadır'ın, makam odasının camından dışarıya baktığı ve yanında bulunan çalışma arkadaşlarına, "Biz bir sahaya çıkalım" dediği görüldü. Ayrıca bir evin bacasından yükselen dumanları gören Bahadır'ın, deprem nedeniyle yıkım yaşanmış olması ihtimalinden endişe ettiği de kameralara yansıdı.

Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Kemalist ayinlere son vermeliyiz depremin olduğu gün ve saate bak.. İzmir Depremi de Cumhuriyet bayramı sabahı olmuştu kafamıza taş yapmadan tedbirini alalım

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