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Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur

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Bitlis'in merkezinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olurken yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan çarpıcı bir uyarı geldi. Ercan "M4,3 ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırtıcı olur. Ancak bekleyip göreceğiz. Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.50'de merkez üssü Bitlis olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.71 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AHMET ERCAN'DAN UYARI

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından uyarılarda bulundu. Ercan, sosyal medya hesabından şu uyarlılarda bulundu; "Bitlis Hizan İçlikavak'da 05.50 ile 05,56 da 6 dakika arayla M4,3 büyüklüğünde iki tane küçük deprem, 5 km odak derinliğinde oldu. Hizan birinci önemde deprem bölgesidir.

Yeri geren, sarsan güç güneyden kuzeye bastıran Arap kalkanı ile onu oluşturan Bitlis Bindirme Kuşağından gelir. Bitlis içinde bugüne dek görülen en büyük deprem 1582 de M6,4'lük depremdir.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

M4,3 ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırtıcı olur. Ancak bekleyip göreceğiz. Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur."

Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur

Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıli ekber güler A:

Tamam dayı mezarlarımızıda hazır edelim mi

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Haber YorumlarıBahtiyar Mete:

İlk defa böyle bi sarsıntı hissettim resmen tireşim gibiydi.

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Allah'tan kaçmayın hizanlilar rabbınızı sizin için seçtiği akıbete ve akışa teslim olun. Gerçek kurtuluş da ancak böyle olur.

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