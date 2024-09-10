Üye Girişi
Haberler

Denizlili eğitim müfettişi, Muğla'daki evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da yaşayan eğitim müfettişi Mehmet Ali Karaıslı, evinde ölü olarak bulundu. Karaıslı'nın uzun süredir KOAH hastası olduğu ve kalp rahatsızlığı geçirdiği biliniyor.

Denizlili eğitim müfettişi, Muğla'daki evinde kızı tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesinde İl Milli Eğitim Lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Mehmet Ali Karaıslı'nın kızı babasının evine geldiğinde Karaıslı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Arından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karaıslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ece'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Karaıslı'nın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ayrıca uzun yıllarda bu yana Muğla'da görev yapan Eğitim Müfettişi Mehmet Ali Karaıslı'nın bir süreden bu yana KOAH hastası olduğu ve 2 ay önce geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası anjiyo olduğu öğrenildi. Karaıslı, bugün memleketi Tavas'ın Yahşiler Mahallesi'nde toprağa verilecek. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

denizli 3-sayfa Eğitim Güncel Muğla Koah

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı? Masterchef Bera kimdir? Masterchef ana kadroya giren Bera Altaş kaç yaşında?
title