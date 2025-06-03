Denizli Valisi Coşkun, 2025 yılı Mayıs ayı asayiş verilerini paylaştı

2025 Mayıs ayı asayiş verilerini paylaşan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kurban bayramı kapsamında da tedbirlerin alındığını ifade etti. Tüm vatandaşların Kurban Bayram'ını kutlayan Vali Coşkun, bayramın acıya dönüşmemesi için vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun 2025 yılı Mayıs ayı içerisinde kent genelinde jandarma ve polis görev sahasında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı. Denizli Valisi Coşkun, terör örgütü propagandası yapma, terör örgütüne üye olma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 13 kişinin yakalandığını belirtti. Vali Coşkun, özellikle olayların yoğun olduğu bölgelerde düzenli ve sık devriye görevleri gerçekleştiğini belirterek, şüpheli şahısların kimlik kontrollerinin sıklaştığını ifade etti. 2025 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre kişilere göre işlenen suçlarda yüzde 3,7, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 17,2 oranında düşüş sağlandığı açıklandı. Vali Coşkun, Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde 2025 Mayıs ayında meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 95,1'i, kişilere karşı işlenen suçların ise yüzde 96'sının, malvarlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 73,6'sının aydınlatıldığını vurguladı.

Mayıs ayında aranması olan 825 şahıs yakalandı

Haklarında arama kararı olan şahısların kısa sürede yakalanarak adli mercilere teslimini sağlamak ve bu süreçte yeni suç işlenmesini önlemek amacıyla polis ve jandarma ekiplerinin teknolojik imkanları etkin ve titizlikle kullandığını kaydeden Vali Coşkun, "Hırsızlık suçundan 36, yağma/gasp suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 21, kasten öldürme suçundan 6, cinsel suçlardan 13, terör suçlarından 2, narkotik suçlarından 44, kaçakçılık suçlarından 29, siber suçlardan 34, diğer suçlardan 123 ve 516 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 825 şahıs yakalanmıştır" dedi.

Kaçakçılara düzenlenen 43 operasyonda 60 şüpheli yakalandı

Organize suç olaylarına ilişkin verileri paylaşana Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Organize suç olayları, silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 43 operasyonda 60 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 91 paket sigara, 2 bin 420 adet sarma sigara, 210 adet paketlenmiş tütün, 640 adet makaron, 210 adet elektronik sigara, 25 litre kaçak içki, 6 adet tarihi eser, 3 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bin 848 litre etil alkol ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu madde satan 119 şahıs yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve organizasyonlarına karşı etkili mücadele ettiklerini ifade eden Vali Coşkun, Mayıs ayında zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde imal ve ticaretinden 119 şahsın, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunda ise 168 şahıs olmak üzere 287 şahsa işlem yaptıklarını ifade etti. Düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Coşkun, "Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 357 bin 5 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, 10 bin 245 adet sentetik ecza hap, 257 kök kenevir bitkisi, 104 gram metamfetamin, 129 gram esrar, 37 gram bonzai, 20 adet ecstasy hap, 45 gram eroin, 4 adet captagon hap, 6 gram kokain ele geçirilmiştir" dedi.

2025 yılı Mayıs ayında siber suçlara ilişkin verileri paylaşan Vali Coşkun, "Siber devriye faaliyetleri sonucunda, suç unsuru tespit edilen toplam 287 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Çevrimiçi çocuk istismarı suçuna yönelik yürütülen çalışmada 14 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

222 bin 954 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan sürücülere ceza yazıldı

Mayıs ayı trafik ihlal ve denetimlerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "222 bin 954 aracın trafik yönünden kontrol ve denetimleri yapılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde, bin 851 şahsa kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 3 bin 601 şahsa emniyet kemeri takmamaktan, 2 bin 60 şahsa araç sürerken cep telefonu kullanmaktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan 2025 yılı Mayıs ayında 586 şahsın, 2025 yılı 5 aylık dönemde ise bin 737 şahsın sürücü belgesine el konulmuştur. Trafik ihlallerine karşı yapılan denetimlerde, 2025 yılı Mayıs ayında 2 bin 585 adet, 2025 yılı 5 aylık dönemde ise 10 bin 462 araç trafikten men edilmiştir" şeklinde konuştu.

Denizli'de insan ticareti riski altında olan bireyler, kadınlar, çocuklar ve mülteciler gibi grupların korunması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Vali Coşkun, "2025 yılında İlimizde bulunan 4 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, 20 bin 10 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde bin 558 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. 2025 yılı Mayıs ayında 2 göçmen kaçakçılığı olayı meydana gelmiş, olaya karışan 6 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" dedi.

"Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi için dikkatli ve sorumlu davranmanızı rica ediyorum"

Kurban Bayramı için kent genelinde ilgili tüm kurumların tedbirlerini aldığını ve Denizli'nin bayrama hazır olduğunu vurgulayan Vali Coşkun, " Kurban Bayramı'mızın, aziz milletimize, İslam alemine ve siz değerli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor; bu özel ve mukaddes günümüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramı'mızın huzur ve güven içinde geçmesi adına kamu kurum ve kuruluşlarımızın tüm hazırlıklarını tamamlayarak gerekli tedbirlerin titizlikle alındığını bildirir; siz kıymetli vatandaşlarımızdan, ilgili kurumlarımızın almış olduğu kararlara ve görevli personelimizin uyarılarına hassasiyetle uymanızı istirham ediyor; bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi için sizleri, başta trafik kuralları olmak üzere, alınan tedbirler konusunda dikkatli ve sorumlu davranmanızı rica ediyorum Unutmayalım ki en güzel bayram; sevdiklerimizle birlikte, sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirdiğimiz bayramdır" şeklinde konuştu. - DENİZLİ