Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
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Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
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Şırnak'tan eşinin ve çocuklarının kaldığı Denizli'deki kayınvalidesinin evine izne gelen çevik kuvvet polisi dehşet saçtı. Uyuyan eşini ve 2 çocuğunu beylik tabancasıyla ateş ederek öldüren polis memuru aynı silahla intihar etti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis memuru karısını ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra kafasına sıktı.

Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki Polis Memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın evine geldi.

UYKUDA KAFALARINA SIKTI

Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez'in başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini de başından vurdu. Silah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin cansız bedenleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden alınması sırasında aile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

EMLAK İŞLERİNDEN DOLAYI BORCU VARDI İDDİASI

Coşkun ve Nazlı Söylemez çiftinin 2017 yılında evlendikleri öğrenildi. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez'in yap sat emlak işinden dolayı piyasaya 6-7 milyon lira civarında borcu olduğu, izine geldiğinde çevresinden bu tutarın ancak bir bölümünü temin edebildiği için girdiği bunalım sonucu cinayetleri işlediği öne sürüldü.

Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gurbetçilere 'Hangi ülkede yaşamak istersiniz?' diye soruldu, yanıtları düşündürücü

"Hangi ülkede yaşamak istersiniz?" diye soruldu, yanıtları bomba
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Yorumlar (96)

Haber YorumlarıAli Demirel:

Aza kanaat edilmiyor, daha fazla, daha lüks vs. vs...

Yorum Beğen497
Yorum Beğenme755
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Deniz:

Senin zihniyetini seveyim

yanıt334
yanıt123
Haber YorumlarıErcan POLAT:

Ne saçmalıyorsun genco !?

yanıt154
yanıt61
Haber YorumlarıQuake Damage:

Lüks olan nedir söyler misin? kıyma mı? peynir mi? kira mı? Otur bir hesap yap bakalım.

yanıt375
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Haber Yorumlarıyusuf türkoğlu:

Ne azından bahsediyon herkezin evi var, arabası var herkez 300 -400 binralık tatil yapıyor fakir kalmadı ülkede boş yapma ali algı yapma

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yanıt456
Haber YorumlarıDedektif:

Ali Demirel; Sen ne yazdığının ve yazdığının ne anlama geldiğinin farkında mısın acaba, sallamasyon yazı işte dimi, işkembeden sallamakla olmaz bu işler, her şeyin bir sorumluluğu ve vebali vardır. Sen nereden bileceksin ki yazdıkların gibi olduğunu.

yanıt58
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Haber YorumlarıLeman A.:

bir aile yıkılmış senin söylediğine bak rezil insan

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Haber YorumlarıErkan Erkan:

Çok doğru, tüm sorunların kaynağında bu durum var

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yanıt17
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kendi ifaden " aza kanaat?" Be hey cahil...normal yaşam hakkı varken verilmiş olsa bu gibi acı durumlar yaşanmaz...inşallah yaşamın boyunca az kazanıp kanaat edersin..

yanıt71
yanıt35
Haber YorumlarıAhmet25 :

Gayet yerinde bir yorum. Bir polis memuru maaşıyla iki çocuklu bir aile geçinilebilir. 6-7 milyon borç neymiş. Ayağını yorganına göre uzatacan.

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