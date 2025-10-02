Denizli'nin 2025 Ekim ayı asayiş verileri açıklandı

Denizli'nin Eylül ayı asayiş verilerini açıklayan Vali Ömer Faruk Coşkun, suç oranlarında geçen yılın Eylül ayı oranına göre şahıslara karşı işlenen suçlarda yüzde 2, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 7.8 oranında azalma olduğu belirti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile birlikte kentin Ekim ayına dair asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun, kentte terör suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarından 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Mal varlığına ve kişilere karşı gerçekleşen olayların engellenmesi amacıyla jandarma ve polis ekiplerinin sık devriye görevleri yaptığını, suç eğilimi olan şahısları ve araçlarını fiziki ve teknolojik sistemlerle takip edildiğini belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "2025 yılı Eylül ayında, 2024 yılı Eylül ayına göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 2 oranında azalma, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 7,8 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Çalışmalar neticesinde 2025 yılı Eylül ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 94,6'sı kişilere karşı işlenen suçlar, yüzde 95,7'si malvarlığına karşı işlenen suçlardır. Eylül ayında işlenen tüm suçların yüzde 71.7'si aydınlatılmıştır" dedi.

1 ayda aranan 585 şahıs yakalandı

Hakların arama kararı bulunan şahısların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere sağlamak ve yeni suç işlemelerini engellemek amacıyla titiz çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Vali Coşkun, "Hırsızlık suçundan 28, yağma/gasp suçundan 13, dolandırıcılık suçundan 14, kasten öldürme suçundan 10, cinsel suçlardan 8, terör suçlarından 6, narkotik suçlarından 35, kaçakçılık suçlarından 16, siber suçlardan 14, diğer suçlardan 152 ve 289 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 585 şahıs yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

Kaçakçılara yönelik 57 operasyonda 84 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık suçlarına yönelik etkin çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Vali Coşkun, "Silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 57 operasyonda 84 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan aramalarda 54 bin 40 adet sarma sigara, 345 bin 600 adet makaron, bin 369 paket kaçak sigara, 553 paket nargile tütünü, 129 adet elektronik sigara, 4 bin 798 adet sigara yan ürünü, 435 litre kaçak etil alkol, 85 litre kaçak içki, 3 bin 781 adet tarihi eser, 24 adet kazı malzemesi ve 2 adet tarihi eser arama dedektörü ele geçirilmiştir" dedi.

1 ayda 318 zehir taciri ve kullanıcısına işlem yapıldı

Denizli'de Eylül ayında uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve organizasyonlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 74 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 244 şahıs, izinsiz kenevir ve haşhaş yetiştirmekten 5 şahıs olmak üzere toplam 318 şahsa adli işlem yapılmıştır. Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 445 bin 720 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde bonzai, 5 kilo 16 gram esrar, 10 bin 176 adet ecstasy hap, 6 bin 27 adet sentetik ecza hap, 44 kök kenevir, 4 kilo 644, 39 gram skunk maddesi ve 97 gram eroin ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla ilimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 33 eğitim ve nokta faaliyetlerinde 8 bin 629 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır" diye konuştu.

Siber devriyelere takılan 199 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında ekiplerin siber devriyelerde etkin rol üstlendiğini belirten Vali Coşkun, "Eylül ayında siber devriye faaliyetleri sonucunda suç unsuru tespit edilen toplam 199 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Çevrimiçi çocuk istismar, ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen 2 operasyon sonucunda 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır" dedi.

1 ayda 178 bin 340 araç denetlendi

Denizli'de jandarma ve polis görev sahasında trafik denetimlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini vurgulayan Vali Coşkun, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde 179 bin 340 aracın trafik kontrol ve denetimlerinin yapıldığını ifade etti. Muayenesi olmayan, cam filmi takılı, abartı egzoz ve sigortasız olmak üzere bin 2 bin 776 aracın trafikten men edildiğini dile getiren Vali Coşkun, "Trafikte yapılan alkol denetimlerinde, 673 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 34 araç sürücüsüne ise alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten, 74 araç sürücüsüne ise diğer ihlallerden olmak üzere toplam 781 sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı Ocak-Ekim aylarını kapsayan 9 aylık dönemde ise, 1 milyon 754 bin 108 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmış, 17 bin 861 araç trafikten men edilmiştir. 4 bin 650 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 218 şahsa cihaza üflemeyi reddetmekten ve 583 araç sürücüsüne diğer ihmallerden idari işlem yapılmış, 5 bin 451 adet sürücü belgesine el konulmuştur. Okulların açılması ile birlikte, öğrencilerimizin eğitimlerini güvenli şekilde sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla Polis ve Jandarma birimlerimizce okul çevrelerinde 253 asayiş ve trafik uygulaması görevi ifa edilmiş, okul çevrelerinde bulunan 183 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 32 metruk bina ile 2.315 öğrenci servisi denetimi yapılmış, denetimler esnasında 1.258 şahsın GBT sorgulaması yapılmış, denetimler sonunda kuralları ihlal eden 106 servis şoförüne idari yaptırım uygulanmıştır" şeklinde konuştu.

Denetlenen bin 480 göçmenden 77'si sınır dışı edildi

İnsan ticareti riski altında olan bireyler, kadın, çocuk ve mülteciler gibi hassas grupların korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bu kapsamda 2025 yılı Eylül ayında ilimizde bulunan 6 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, bin 480 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde 77 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. 2025 yılı Ağustos ayında 1 göçmen kaçakçılığı olayı meydana gelmiş ve göçmen kaçakçılığı olayına karışan 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" dedi. - DENİZLİ