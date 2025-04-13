Denizli'de Miras Kavgası Kanlı Bitti: Ağabey Kardeşini ve Yengesini Vurdu

Denizli'deki kardeşin arasında başlayan miras kavgası kanlı bitti. Ağabey öfkesini yenik düşerek evinden aldığı tüfekle hem kardeşini hem de yengesini vurarak öldürdü. Miras anlaşmazlığı nedeniyle iki kişiyi öldüren ağabey, cinayetin ardından olay yerinden kaçtı.

Olay, Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şerif Ali Acar isimli ağabey ile kardeşi Süreyya Acar arasında sokakta başlayan sözlü tartışmaya, Süreyya Acar'ın eşi Zennur Acar da dahil oldu. Tartışma sırasında öfkesine yenilen Şerif Ali Acar, evine giderek tüfeğini aldı.

O sırada Süreyya Acar ve Zennur Acar 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Evinde tüfeğini alan ağabey tekrar olay yerine geldi. Ağabey Şerife Ali Acar, kardeşi Süreyya Acar ile onun eşi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Olay yerinde Acar ailesi hayatını kaybetti. Tüfekle dehşet saçan ağabey Şerife Ali Acar olay yerinden kaçtı.

Tüfek seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya ve Zennur Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Süreyya ve Zennur ailesinin 2 çocukları olduğu öğrenildi. Otomobilde hayatını kaybeden karı ve koca olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.

Cinayetin ardından kaçan zanlı Şerif Ali Acar için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. - DENİZLİ