Denizli'de kayıp helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu

Denizli'de kötü koku ihbarı yapılan araçta, günlerdir kendisinden haber alınamayan kayıp helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu. Eski eşine, yangın sezonunda görev yapacağı Denizli'den eşyaları almak için Isparta'ya döneceğini söyleyen pilot, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde helikopter pilotluğu yapan 44 yaşındaki B.K, geçen yıl olduğu gibi bu yangın sezonunda da Denizli Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevlendirildi. 11 Nisan Perşembe günü planlama yapmak için Denizli'ye gelen B.K, 15 Nisan Salı günü eşyalarını toparlamak için Isparta'ya döneceğini söyleyip izin aldı. Bu tarihten sonra mesai arkadaşları helikopter pilotundan bir daha haber alamadı.

KAYIP İHBARINI ESKİ EŞİ YAPTI

19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta'da polis karakoluna müracaat eden B.K'nın birlikte yaşadığı eski eşi A.B., eski eşi B.K'nın Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın pilotu olarak Denizli'ye çalışmaya gittiğini, en son Salı günü telefonla görüştüğünü ve Isparta'daki eve döneceğini söyleyerek telefonu kapattığını, daha sonra eski eşine ulaşamadığını, ilk başta telefonu aradığında çaldığını ancak sonrasında kapalı olduğu için hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

SON HAREKETLİLİĞİ DENİZLİ'DE TESPİT EDİLDİ

Isparta İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda kayıp helikopter pilotunu B.K'nın en son Denizli ilinde hareketliliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne gerekli bilgilendirmeler yapıldı. B.K'nın bulunması için Denizli'de geniş çaplı araştırma başlatıldı.

KÖTÜ KOKU ACI SONU ORTAYA ÇIKARDI

Dün gece, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde kaldırımda yaya olarak geçen bir vatandaş, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ağaçlık alanda park halinde olan 32 ABE 529 plakalı otomobilden gelen kötü kokudan şüphelenerek çağrı merkezine yaptığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kapalı kapıyı açtıktan sonra başını poşet geçirilmiş halde ölmüş bir erkek cesediyle karşılaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinim çalışmaları sonucu cesedin 4 gündür kendisinden haber alınamayan helikopter pilotu B.K'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından helikopter pilotunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlı Morgu'na kaldırıldı. İlk belirlemelere göre pilotun kafasına poşet geçirerek intihar ettiği ihtimalli üzerinde durulduğu, kesin ölüm nedenin ise yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı öğrenildi. Pilotun ölü olarak bulunduğu aracı ise çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.