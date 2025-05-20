Denizli'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yaşamını Yitirdi

Denizli'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yaşamını Yitirdi
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Denizli'de kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki iki çocuk babası polis memuru Tarık Gündoğdu, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Gündoğdu için düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Muğla'ya uğurlandı.

Denizli'de kalp krizi geçirerek hastanede tedavi altına alınan iki çocuk babası polis memuru yaşamını yitirdi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından polis memurunun cenazesi memleketi Muğla'ya uğurlandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tarık Gündoğdu (52), 20 Mayıs günü kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi altında bulunan iki çocuk babası polis memuru Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden polis memuru Tarık Gündoğdu için Denizli Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan tören, Tarık Gündoğdu'nun özgeçmişinin okunmasıyla sürdü. Daha sonra tören mangasının omzunda cenaze aracına taşınan Tarık Gündoğdu'nun cenazesi Muğla Kurşunlu Camisinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.

Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erkan Ataman, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, il protokolü, görev arkadaşları ve ailesi katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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