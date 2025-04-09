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'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem' paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı

'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem' paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı
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Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sosyal medyadan "Demek herkes beni arıyo, bu gece şehre inecem" sözüyle kolluk kuvvetlerine gönderme yapan firari 3 arkadaş, polisin araştırması sonucu yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

SOSYAL MEDYADAN POLİSE GÖNDERME

Operasyon kapsamında; 'hükümlü olan kişinin kaçmasını sağlama', 'tehdit', 'bina içinden hırsızlık' suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Miran Uykur, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emir Karakaya ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Mahsur Salçın'ın kiraladıkları lüks otomobille gezerken, sosyal medya paylaşımı ile kolluk kuvvetlerine gönderme yaptıkları belirlendi.

'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem' paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı

"DEMEK HERKES BENİ ARIYO, BU GECE ŞEHRE İNECEM"

3 firari, Zeyniler köyü yolunda park halindeki lüks otomobille, 'Demek herkes beni arıyo, bu gece şehre inecem' sözlerinin olduğu sesli paylaşımı sosyal medyadan yayımladı.

'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem' paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı

POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDILAR

Polis ekipleri, firarilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 firari 15.30 sıralarında Fethiye Mahallesi Çavdar Sokak üzerinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Demek herkes beni arıyo. Bu gece şehre inecem' paylaşımı yapan 3 firariyi polis yakaladı

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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