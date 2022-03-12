Dayısını öldürüp yengesini tüfekle vurdu! Olayın arkasından ablasının dayısının oğluna kaçması çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oturan Neşet Özdemir, Akçakoca'da yaşayan babasını ziyarete geldi. Bunu öğrenen Efe V. de pompalı tüfeği yanına alıp eve gitti. Burada Efe V. ile husumetli olduğu dayısı Neşet Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Efe V., Özdemir çiftini tüfekle vurdu.

DAYISI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılardan Neşet Özdemir Akçakoca Devlet Hastanesi'ne, Şengül Özdemir ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Neşet Özdemir kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Efe V., bir süre sonra polise gidip teslim oldu.

ABLASI DAYISININ OĞLUNA KAÇMIŞ

Efe V.'nin ablasının geçen yıl dayısı Neşet Özdemir'in oğluyla kaçarak evlendiği, bu nedenle yaşanan tartışmalar sırasında Efe V.'nin babası Şenol V.'nin dövüldüğü, Efe V.'nin de bugün eve gelerek çifti vurduğu belirtildi.

SOKAĞA BIRAKTIKLARI KIZLARINI BULMAK İÇİN TELEVİZYONA ÇIKMIŞLAR

Neşet ve Şengül Özdemir çifti, yaklaşık 2,5 yıl önce bir televizyon programına çıkarak 20 yıl önce sokağa bıraktıkları 2 kız çocuklarının bulunmasını istemişti. Çiftin 2 kızı bulunurken, 2 aile tarafından alınıp yetiştirilen ve yuvalarını kuran çocukları, Özdemir çiftiyle televizyonda görüşmek istemedi.

Neşet Özdemir

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa