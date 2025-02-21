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Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince "Harbiden elendim" paylaşımı yaptı

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Esenyurt'ta kar yağışının ardından bir trafik magandası dakikalarca drift attığı anları video kaydına aldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edilen şahsa 49 bin 552 lira para cezası verildi. Yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran şahıs paylaşımına, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" notunu düştü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi'nde bir trafik magandası dün kar yağışının ardından aracıyla dakikalarca drift attı. Trafik güvenliğini hiçe sayan şahıs, yaşanan o anları da cep telefonuyla kayda aldı.

49 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise plaka bilgilerinden şahsı tespit ederken, kendisine 49 bin 552 TL para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulduğu, aracının da 2 ay boyunca trafikten men edildiği öğrenildi.

"HARBİDEN ELENDİM"

Trafik magandası ise yakalandığını sosyal medya hesabından, "Evi basıp beni buldular dostlar, harbiden elendim" notuyla duyurdu.

Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince 'Harbiden elendim' paylaşımı yaptı

Dakikalarca drift attı, cezayı yiyince
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVertigo:

Bu kepazeliği yaptın, kurgu değilse sn emniyet müdürünü niye ifşa ediyorsun. Hey Allahım akıl fikir ver. Cezayla da akıllanmamış.

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Haber YorumlarıÇomak:

Kurgu, emniyet müdürünün işi gücü yok sana mesaj atacak..

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