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Hikayesi yürek yakmıştı! Türkiye'nin konuştuğu yürüyen adam evinde ölü bulundu

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İstanbul E-5'te Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen ve neden yürüdüğü hakkında çeşitli rivayetler ortaya atılan Selami Salman, Pendik'teki evinde ölü bulundu. Salman'ın annesi, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda oğlunun sevdiği kadınla nişanlandığını, fakat nişanın bozulduğunu, daha sonrasında kafasından yaralandığını ve bu olaylardan sonra oğlunun kendisini yollara vurarak yaz kış demeden sürekli yürüdüğünü ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul Adli Tıp 3-sayfa Maltepe Türkiye Pendik Tuzla Olaylar Adli Tıp Ölüm İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

biri bizi gözetliyor:

şu yalan dünyadan bi gariban daha geldi geçti ,mekanı cennet olsun.

143
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ibrahim hantaş:

ALLAH rahmet eylesin

140
1
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Ahmet AKGÜL:

Allah rahmet eylesin, dünyaya fazla güvenmeyin ve sevmeyin, acılarla zorluklarla dolu, ahirette hastalık ve ölüm yok. kazanabilene. istediğin her şey verilecek.

87
7
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ENSON:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

68
0
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Netherill:

canı yanan yine gariban oldu. allah rahmet eylesin.

46
0
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Hamit Gündoğdu:

O aslında gitmek istediği yere yürüyordu ve son durağa geldi. Onu bu duruma getirenler şimdi ufak bir üzüntü duyuyorla mı? Neyse hesaplaşma ahirete kaldı gibi.. Allah rahmet etsin...

25
0
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MAVİ.blue. YEŞİL.:

mekanı cennet olsun

21
0
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Nuri:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah güzel insanlar hep önden gittiler pendikte yürürken hep görürdüm

13
0
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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Allah rahmet eylesin yerli Forest GUMP

6
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Ercan Özdemir:

Bakın birileri bir insanin bu acı dolu yaşamını alıp hemen şimdi film yapacaklar demedi demeyin. Kim bilir ne acılar içerisinde yaşadı yıllarca

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