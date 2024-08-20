Hikayesi yürek yakmıştı! Türkiye'nin konuştuğu yürüyen adam evinde ölü bulundu

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Yorumlar (10)
şu yalan dünyadan bi gariban daha geldi geçti ,mekanı cennet olsun.
ALLAH rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin, dünyaya fazla güvenmeyin ve sevmeyin, acılarla zorluklarla dolu, ahirette hastalık ve ölüm yok. kazanabilene. istediğin her şey verilecek.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
canı yanan yine gariban oldu. allah rahmet eylesin.
O aslında gitmek istediği yere yürüyordu ve son durağa geldi. Onu bu duruma getirenler şimdi ufak bir üzüntü duyuyorla mı? Neyse hesaplaşma ahirete kaldı gibi.. Allah rahmet etsin...
mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah güzel insanlar hep önden gittiler pendikte yürürken hep görürdüm
Allah rahmet eylesin yerli Forest GUMP
Bakın birileri bir insanin bu acı dolu yaşamını alıp hemen şimdi film yapacaklar demedi demeyin. Kim bilir ne acılar içerisinde yaşadı yıllarca
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