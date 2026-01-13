Çorum'da 2025 yılında suç oranları düştü

Çorum Valisi Ali Çalgan, 2025 yılında yıla oranla evden hırsızlık olaylarının yüzde 40 azaldığını, trafik kazası kaynaklı can kayıplarında ise yüzde 44'lük düşüş sağlandığını açıkladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, düzenlenen basın toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 2025 yılı faaliyetlerini ve suç istatistiklerini açıkladı. 2025 yılında malvarlığına karşı işlenen suçların bir önceki yıla göre yüzde 26 oranında azaldığını belirten Çalgan, evden hırsızlıkta yüzde 40, otodan hırsızlıkta yüzde 38 ve yağma (gasp) suçlarında yüzde 39 oranında düşüş yaşandığını söyledi. Bu suç türlerinde aydınlatma oranının yüzde 91 seviyesinde olduğu ifade eden Çalgan, kişilere karşı işlenen suçlarda da yüzde 8'lik bir azalma kaydedildiğini açıkladı. Uyuşturucu ile mücadele verilerini de paylaşan Vali Çalgan, 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik 442 operasyon düzenlendiğini ve 248 satıcının tutuklandığını kaydetti. Yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar ve operasyonlarda 13 kilo 258 gram esrar, 3 kilo 279 gram metamfetamin, 130 kilo 936 gram skunk, 1 gram eroin, 68 gram kokain, 14 kilo bonzai, 7 kilo 239 gram bonzai hammaddesi, bin 399 kök kenevir, 445 bin kök haşhaş, 1 milyon 46 bin 664 adet sentetik ecza hapı, bin 14 adet ecstasy ve bin 40 adet captagon ele geçirildiğini kaydeden Çalgan, suçun önlenmesi için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Terörle mücadele çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Çalgan, "FETÖ/PDY silahlı örgütüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda 2025 yılında 8 operasyon gerçekleştirilmiş, 10 kişi gözaltına alınmış, 7 kişi tutuklanmış, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda dönem içerisinde 13 operasyon gerçekleştirilmiş, 26 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan 11 kişi tutuklanmış, 15 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Asayiş suçları ile mücadele kapsamında konut dokunulmazlığının ihlali olaylarında yüzde 25, kasten yaralama olaylarında yüzde 9, tehdit olaylarında yüzde 14, hakaret olaylarında yüzde 10, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 14, cinsel taciz olaylarında yüzde 8 kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında ise yüzde 4 oranında azalma meydana gelmiştir. 2024 yılı içerisinde kasten öldürme olayı sayısı 15'ken yılında bu sayı ne yazık ki 17 olmuştur. Kişilere karşı işlenen tüm suç türlerinde 2024 yılı içerisinde 7 bin 714 olay meydana gelmişken, 2025 yıl içerisinde 7 bin 128 olay meydana gelmiştir. 2025 yılı içerisinde kişilere karşı işlenen suçları aydınlatma oranı ise yüzde 97 olarak gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2024 yılı ile 2025 yılı olay sayıları karşılaştırıldığında otodan hırsızlık olaylarında yüzde 38, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 7, evden hırsızlık olaylarında yüzde 40, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 22, yağma gasp olaylarında yüzde 39, dolandırıcılık olaylarında yüzde 30 oranında azalma meydana gelmiştir. 2025 yılında 2024 yılına göre mal varlığına karşı işlenen suç sayılarında yüzde 26 oranında bir azalma sağlanmıştır. 2025 yılında mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranı ise yüzde 91 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Organize suçlar ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Çalgan, "Organize suçlarla mücadelede 1 operasyon gerçekleştirilmiş ve dolandırıcılıkla ilgili bir organize suç çetesi çökertilmiştir. Yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi tutuklanmış, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yine uyuşturucu ile mücadele kapsamında da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında 2025 yılı içerisinde yapılan 442 operasyonda 439 kişi gözaltına alınmıştır. 248 kişi tutuklanmış, 89 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Ceza kanunumuzun 190 ve 191. maddelerinde düzenleme konusu yapılan uyuşturucu madde satın alma bulundurma ve kullanma suçları kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleşen bin 334 olayda 47 kişi gözaltına alınmış bunlardan 8'i tutuklanmış 7'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 256 kişi tutuklanmış 96 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" diye konuştu. - ÇORUM