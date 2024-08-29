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Çorum'da evlere girmeye çalışan maymun vatandaşın bacağını ısırdı

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Çorum'da bir vatandaşın evine girmeye çalışan ve bacağını ısıran maymun, o anları anlatan vatandaş tarafından görüldü. Maymunun sokaklarda gezerken eşyalara zarar verdiği ve yiyecekleri yediği belirtildi. Maymunun sahiplerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çorum'da evlere girmeye çalışan ve bir vatandaşın bacağını ısıran maymunu gören vatandaş o anları anlattı. Maymunun evlerine girmeye çalıştığını söyleyen vatandaş, "Balkona gittim, dışarı çıktığımda maymunla göz göze geldik" dedi.

Çorum il merkezi Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, 19 yaşındaki Buse E.S.'ye saldırarak bacağını ısırdı. Genç kadını dizinden ısıran maymun daha sonra kayıplara karıştı. Hastaneye götürülen genç kadın, maymunun ısırdığı alana pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi. Sokaklarda gezen maymun ortalığı da savaş alanına çevirdi. Bazı evlerin balkonundaki eşyaları dağıtan maymun, vatandaşların kurutmak için dışarı koyduğu yiyecekleri yiyerek karnını doyurdu. Maymunun karşısına çıkan vatandaşlara saldırmaya çalıştığı öğrenildi. Bölgeden uzaklaşan maymun, bir süre sonra sahibi olduğu öğrenilen vatandaşlar tarafından araca alınarak götürüldü. Ekipler maymunu yasadışı besleyen şahısların belirlenmesi için çalışma başlattı.

"Benim bütün kışlık yiyeceklerim gitti"

Sabah uyandığında evine girmeye çalışan maymunla karşılaşan Esma Nalıncı, o anları anlattı. Maymunun sokakta yürüyen vatandaşlara saldırdığını ve bir kişinin bacağını ısırdığını gördüğünü belirten Nalıncı, maymunun büyün kışlık yiyeceklerini yediğini söyledi. "Alarm çalıyordu, onu kapattım. Sonra üst komşudan ve dışarıdan sesler gelmeye başladı. Ben uyandığımda eve hırsız girdi sandım. Balkona gittim, dışarı çıktığımda maymunla göz göze geldik. Balkonu dağıtmıştı. Daha sonra zemin kattaki komşuma gitti. Onun evine girmiş. Onun da evindeki eşyaları dağıttı. Arkadaşlar işe giderken onlara saldırdı. O sırada bir genç arkadaşımızın ayağını ısırdı. Sonra ambulans çağırdık. Onu hastaneye götürdüler. Durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Biz bunu daha önce de apartmanda olduğunu duymuştuk. Maymun'un Çorum'da ne işi var, benim evimde ne işi var? Her şeyi talan etti. Benim bütün kışlık yiyeceklerim gitti. Oğlumun telefonunu düşürüp ekranını kırdı. Ben bu zararlarımızı talep ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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