Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardıktan sonra çocuklarının gözü önünde tokatlanan baba Ö.K., yaşadığı olayı anlattı. Magandanın kendisine zorla özür dilettiğini söyleyen mağdur baba, "Çocuklarımın yanında kavga çıkmasın diye özür diledim. Ama kendisi egosunu tatmin etmek için bana tokadı yapıştırdı." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÜNÜNDE BABAYI TOKATLADI

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. Olay anına ait görüntüler infial yaratırken, isminin Ozan Canyürek (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

SÜRÜCÜYE TUTUKLAMA, KARDEŞİNE EV HAPSİ

Sürücünün tutuklandığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili, 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARININ YANINDA TOKATLANAN BABA KONUŞTU

İnfiale neden olan görüntülerle ilgili A Haber'e açıklama yapan mağdur, "Biz kendimizi kenara atamadık iki araç arasında kaldık. Karşı yönden bize doğru çok süratli bir şekilde geliyordu, kolumu kaldırarak yavaş, yavaş nasıl geliyorsun çocuklar var dedim. Kardeşi koluma vurarak bana müdahale etti.

"ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİLERİ BOZULMASIN DİYE ALTAN ALDIM, ÖZÜR DİLEDİM"

Şoför de bana doğru hızlı bir şekilde inerek iki eliyle benim suratımdan tuttu. Çocuğumun elini tutuyorum, çocuğumun eli titriyor. Oğlum arkamda sağa sola bakıyor, biliyor kavga çıkabileceğini. Bana, özür dileyeceksin dedi. Ben de çocuklarımın yanında kavga çıkmasın psikolojileri bozulmasın diye haklı olduğum halde alttan alıp özür diledim.

"EGOSUNU TATMİN ETMEK İÇİN BABA TOKAT ATTI"

Ama kendisi egosunu tatmin etmek için bana tokadı yapıştırdı. Tanıyan tanımayan herkes bize destek oldu, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBakkal Market:

Adı cuk diye oturmuş O.C.

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİcloud_:

Sosyal medya üzerinden aranan adalet ne hallerdeyiz!!!!

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

ne yapacak devlet her cadde her sokak polismi koyacak, kameralar bunun için var bırakın aptalca yorumları

yanıt7
yanıt13
Haber YorumlarıDi:

Bu ülkede Mafya olmazsa bu ülkenin insanini ekip bicerler selam olsun Sedat Pekerlere bu herif pavyonunu kursunlattigin için

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Cezaevindeki mahkumlarda stres atmak için böyle tokatçıları bekliyorlar. Adam nasıl tokat manyağı yapılır görecek.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
