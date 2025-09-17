Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÜNÜNDE BABAYI TOKATLADI

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. Olay anına ait görüntüler infial yaratırken, isminin Ozan Canyürek (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

SÜRÜCÜYE TUTUKLAMA, KARDEŞİNE EV HAPSİ

Sürücünün tutuklandığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili, 'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu.

ÇOCUKLARININ YANINDA TOKATLANAN BABA KONUŞTU

İnfiale neden olan görüntülerle ilgili A Haber'e açıklama yapan mağdur, "Biz kendimizi kenara atamadık iki araç arasında kaldık. Karşı yönden bize doğru çok süratli bir şekilde geliyordu, kolumu kaldırarak yavaş, yavaş nasıl geliyorsun çocuklar var dedim. Kardeşi koluma vurarak bana müdahale etti.

"ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİLERİ BOZULMASIN DİYE ALTAN ALDIM, ÖZÜR DİLEDİM"

Şoför de bana doğru hızlı bir şekilde inerek iki eliyle benim suratımdan tuttu. Çocuğumun elini tutuyorum, çocuğumun eli titriyor. Oğlum arkamda sağa sola bakıyor, biliyor kavga çıkabileceğini. Bana, özür dileyeceksin dedi. Ben de çocuklarımın yanında kavga çıkmasın psikolojileri bozulmasın diye haklı olduğum halde alttan alıp özür diledim.

"EGOSUNU TATMİN ETMEK İÇİN BABA TOKAT ATTI"

Ama kendisi egosunu tatmin etmek için bana tokadı yapıştırdı. Tanıyan tanımayan herkes bize destek oldu, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.