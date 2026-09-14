Çocuğu yurda alınmasına karar verilen anneden yardım çağrısı

Eskişehir'de mahkemece yurda alınmasına karar verilen 14 yaşındaki erkek çocuğunun annesi İlknur Şimşek, yetkililere yardım çağrısında bulunarak, "Ben çocuğumu yurda vermek istemiyorum. Anne ve baba olarak ayrıyız, 5 senedir çocuğum yanımdadır" dedi.

İddiaya göre, Ç.K.İ. (14) ve yanındaki 2 çocuk, 2024 yılında Battalgazi Ortaokulu'nun camlarına zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldı. Uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda, Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'nde yaşayan çocuğun çeşitli gerekçeler ile koruma altına alınmasına karar verildi. Anne İlknur Şimşek, kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve konuyla ilgili tebligatın eski adresine geldiğini, bu durumdan haberdar olduğunda ise çocuğunun yurda alınacağını öğrendiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Ben oğlumdan ayrı yaşayamam"

Süreci anlatan anne İlknur Şimşek, "Bu durum 2024 senesinde oğlum, kuzeni ve kız arkadaşıyla birlikte okul camı kırma sebebiyle başladı. Bu sebeple mahkeme kararıyla çocuğum adına uzman verildi. Uzman eve geldiğinde ben evden taşınıyordum, bu sebeple dağınıktı. Uzmana kendimi izah etmeye çalıştım, çocuğumu yurda alıp bana yardımcı olacağını söyledi. Ben istemedim, kabul etmedim. Çünkü ben oğlumdan ayrı yaşayamam. Evde çocuğun uygun olmadığını yazmışlar. Şu an yeni bir eve geldim, kendisine de izah ettim, 'Yeni evime de buyurun gelin, burada çocuğuma bakın, öyle karar verin' dedim ama sonradan gidip beni mahkemeye vermiş" şeklinde konuştu.

"Mahkeme kararıyla çocuğumun yurda verilmesi isteniyor"

Yakın bir tarihte Alanönü Mahallesi'ne taşındıklarını anlatan Şimşek, "Tebligat eski adrese gitmiş, benim haberim yoktu. Mahkeme kararıyla şu an benim çocuğumun yurda verilmesi isteniyor. Ben çocuğumu yurda vermek istemiyorum. Anne ve baba olarak ayrıyız, 5 senedir çocuğum yanımdadır. Babası evli ama o da bu durumdan muzdarip, çocuğun yurda verilmesini istemiyor. Yurtla konuştuk, çocuğun alınmaması için ne yapılabilir diye sorduk. Bize, 'Hakim kararı, savcılık kararı. Çocuğu yurda alacağız, 1-2 ay bizimle kalacak, sonrasında tekrar düzene bakılacak, tekrardan çocuğu verebiliriz' denildi. Ben bir gün değil, yarım gün çocuğumu yurda veremem" dedi.

"Savunma hakkı tanınmadı"

Kendisinin bir süre boyunca bu karardan habersiz olduğunu dile getiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzmanla hakim arasında yapılan bir görüşme, benimle görüşme yapılmadı. Hakim hanım veya hakim bey beni dinlemiş olsaydı, ben de bir şekilde kendimi izah edebilirdim, şu anki duruma gelmezdik. Savunma hakkı tanınmadı. Sonradan tebligat elime geldiğinde çocuğumun yurda alınacağını öğrendim. İtiraz dilekçesi verdim, reddedildi. Bakanlarıma duyurmak istiyorum, Cumhurbaşkanıma sesleniyorum; ben çocuğumdan ayrı kalmak istemiyorum."

Bahse konu çocuk Ç.K.İ. ise, "Annemden ayrı kalmak istemiyorum, onu çok seviyorum. Annemle çok mutluyum, ayrılmak istemiyorum. Annemin yanında kalmak istiyorum, yuvaya falan gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı