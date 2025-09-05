Cinsel saplantısı uğruna bacaklarını kesen cerrah hapse atıldı

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde görev yapan 49 yaşındaki damar cerrahı Dr. Neil Hopper, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılıkla gündeme geldi.

CİNSEL TAKINTISI NEDENİYLE BACAKLARINI KESEN CERRAH HAPSE ATILDI

Cinsel olarak uzuv kesilmesine yönelik bir takıntı geliştiren cerrah, 2019 yılında bacaklarını kuru buzla dondurarak geri dönüşü olmayan hasara uğrattı. Tıbbi olarak kurtarılamayacak duruma gelen bacakları, daha sonra ampute edildi.

ENFEKSİYON YALANIYLA YÜKLÜ TAZMİNAT ALDI

Bacaklarının kesilmesine neden olan bu durumu "sepsis kaynaklı enfeksiyon" şeklinde raporlayan Hopper, bu beyanla sigorta şirketlerini kandırarak toplamda 466 bin sterlinden (26 milyon TL) fazla tazminat aldı. Aldığı parayı lüks harcamalar için kullanan Hopper; karavan, jakuzi, odun sobası ve ev tadilatlarına büyük meblağlar harcadı.

LİSANSI TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Royal Cornwall Vakıf Hastanesi'nde uzun yıllar damar cerrahı olarak görev yapan Hopper, dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından Mart 2023'te görevden alındı. Aralık 2023'te ise doktorluk lisansı tamamen iptal edildi.

ASTRONOT ADAYI OLMUŞTU

Amputasyon sonrası kamuoyunun ilgisini çeken Hopper, BBC'ye verdiği bir röportajda aldığı destekten memnun olduğunu ifade etmişti. Hatta Avrupa Uzay Ajansı'nın engelli astronot arayışı kapsamında kısa listeye girmeyi bile başarmıştı.

32 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Olayın perde arkası, Truro Kraliyet Mahkemesi'nde açılan davayla gün yüzüne çıktı. Hopper, iki ayrı sigorta dolandırıcılığı suçlamasını kabul etti. Mahkeme, onu 32 ay hapis cezasına çarptırdı ve elde ettiği tüm haksız kazancı iade etmesine hükmetti.

EŞİ TERK ETTİ, HASTALARI TEDİRGİN

Yaşananlar Hopper'ın özel hayatını da altüst etti. Eşi boşanma davası açarken, hastalar ise büyük bir şaşkınlık içinde. Özellikle daha önce amputasyon geçiren bazı eski hastalar, Hopper'ın verdiği tedavi kararlarının ne kadar tıbbi gerekçelere dayandığını sorgulamaya başladı. Hastane yönetimi, Hopper'ın eylemlerinin bireysel düzeyde olduğunu ve mesleki uygulamalarıyla bağlantılı olmadığını savunsa da, kamuoyundaki güven zedelenmiş durumda.