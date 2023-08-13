Cinnet evi kapı deliğinden görüntülendi! Mavi leğen ve kanlar içindeki halı dikkatlerden kaçmadı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde cinnet getirip, anne ve anneannesini baltayla parçaladıktan sonra uzuvlarını sokağa atan genç kadın gözaltına alınırken, korkunç cinayetin yaşandığı ev kapı deliğinden görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntüde, duvara yaslı bir leğen ve örtüler yer alırken, yerdeki halının kanlar içinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, annesi ve anneannesini baltayla parçaladıktan sonra uzuvlarını sokağa fırlattı. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen genç kadını gözaltına alırken, vahşetin yaşandığı ev kapı deliğinden görüntülendi. Servis edilen videoda, duvara yaslanmış mavi bir leğen ile halıların kanlar için olduğu dikkatlerden kaçmadı.

GÜRÜLTÜYE UYANAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda oturan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen R.Ç. (31), sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü. Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesediyle karşılaştı. Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

KANLAR İÇİNDEKİ HALI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan korkunç cinayetin yaşandığı ev kapı deliğinden görüntülendi. Kameraların saniye saniye kaydettiği görüntülerde duvara yaslanan mavi bir leğen dikkat çekerken, beyaz örtüler ve kanlar içinde kalan halı dikkatlerden kaçmadı.