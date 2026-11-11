Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi

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UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalara hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık gelişmesi yaşandı. Aday kadroya davet edilen Aral Şimşir'in sağlık durumu, milli takım kampında yapılan değerlendirmelerin ardından netlik kazandı.

SAĞLIK EKİBİNDEN DETAYLI DEĞERLENDİRME

Aral Şimşir'in kampa katılmasının ardından tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Milli Takım sağlık ekibi tarafından yürütüldü. Oyuncunun iyileşme süreci ve güncel sağlık durumu değerlendirilerek Belçika ve Fransa maçlarında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin karar verildi.

TEDAVİSİNE KULÜBÜNDE DEVAM EDECEK

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Aral Şimşir'in UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında süre almasının uygun olmadığı belirlendi. Oyuncu sağlığının korunması amacıyla milli futbolcu aday kadrodan çıkarılırken, tedavisini kulübünde sürdürmesine karar verildi.

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Kaynak: Haberler.com