Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi Haber Videosunu İzle
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
3 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım'da Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milli futbolcunun tedavisine kulübünde devam edeceği açıklandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalara hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık gelişmesi yaşandı. Aday kadroya davet edilen Aral Şimşir'in sağlık durumu, milli takım kampında yapılan değerlendirmelerin ardından netlik kazandı.

SAĞLIK EKİBİNDEN DETAYLI DEĞERLENDİRME

Aral Şimşir'in kampa katılmasının ardından tedavi, bireysel çalışma ve günlük takip süreçleri A Milli Takım sağlık ekibi tarafından yürütüldü. Oyuncunun iyileşme süreci ve güncel sağlık durumu değerlendirilerek Belçika ve Fransa maçlarında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin karar verildi.

TEDAVİSİNE KULÜBÜNDE DEVAM EDECEK

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Aral Şimşir'in UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında süre almasının uygun olmadığı belirlendi. Oyuncu sağlığının korunması amacıyla milli futbolcu aday kadrodan çıkarılırken, tedavisini kulübünde sürdürmesine karar verildi.

İlgili Haberler
Kadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birdenKadrodan çıkarıldılar! Türkiye ile karşılaşacak Fransa'da iki sakatlık birden
Kaynak: Haberler.com
48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda
CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış
Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı

2 ülkede hareketli saatler! NATO savaş uçakları havalandı
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTunahan Ender:

Oral iyi futbolcuydu yazık oldu şimdi bittik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdsız biri:

Ulan bi ara tam Merih mi acaba diye sevinmiştim ama aralmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih :

bu kim yaa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber

Geri mi dönüyor? Milyonların beklediği haber geldi
Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman

Fenerbahçe'de bomba takas! Bir uçak gidip diğeri gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Hamid babasını buldu! Benzerlikleri inanılmaz
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Paylaşımı görenler aynı detaya takıldı!
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi

Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır

Okul saldırısında 38 dakikalık sır! Yeni detaylar kan donduran cinsten