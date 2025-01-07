Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05'te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin basını depremin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildiğini ve birçok binanın yıkıldığını duyururken, ilk belirlemelere göre en az 53 kişinin hayatını kaybettiği 62 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sarsıntının Nepal ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.