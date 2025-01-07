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Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dingri bölgesi ve çevresinde birçok bina yıkılırken ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi ise yaralandı.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Shigatse kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden edinilen bilgilere göre sarsıntı yerel saat ile 09.05'te 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin basını depremin Shigatse kentine bağlı Dingri bölgesi ve çevresinde şiddetli şekilde hissedildiğini ve birçok binanın yıkıldığını duyururken, ilk belirlemelere göre en az 53 kişinin hayatını kaybettiği 62 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sarsıntının Nepal ve Hindistan'da da hissedildiği bildirildi.

Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAdem Sakar:

Dünyanın en büyük nüfusu ve 53 kişi Bizde oldu sayısı belli değil ölülerin

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıNevizadeli:

7.1 ve 9 kişi ilginç...

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıKazım Erdogan:

Nedeni !!!! Kuzey kore’nin balistik füze denemesi olabilirmi? Bence olabilir

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Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıuğur ercan:

Çinde bile 53 kişi.............

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