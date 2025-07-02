CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında

CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de düzenlenen CHP mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını açıkladı.

CHP'nin Saraçhane'de düzenlediği mitingde olaylar çıktı. CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı mitingden sonra polisle eylemciler arasında arbede çıktı.

SARAÇHANE MİTİNGİNDEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Eylemcilerden bazıları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti. Polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yaptı.

CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında

42 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu akşam Saraçhane'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında

Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."

CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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