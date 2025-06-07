CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları
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CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Zeyrek'in evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istediği ve o esnada elektrik akımına kapıldığı ortaya çıkarken, CHP'li başkanın korkunç olayı yaşadığı havuzun makine dairesi ilk kez görüntülendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kabusu yaşadı. Elektrik akımına kapılan ve ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Zeyrek'in başına gelenlere ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

MAKİNE DAİRESİNİ KONTROL ETMEK İSTEMİŞ

CHP'li başkanın evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istediği ve o sırada elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış

DURAN KALBİ 70 DAKİKA SONRA YENİDEN ATTI

İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan 48 yaşındaki Zeyrek'in kalbinin durduğu ve müdahalelerin ardından 70 dakika sonra yeniden atmaya başladığı öğrenildi.

"BİLİNCİ KAPALI GELDİ, UYUTULUYOR"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, dün gece hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti. Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı. Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu ifade ederek, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor" dedi.

CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış

ÖZEL: HEPİMİZİN ÜMİDİ BİR MUCİZENİN GERÇEKLEŞMESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelerek Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, olayın saat 23.35 sıralarında, havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suda elektrik kaçağı olması nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Ses gelmesi üzerine Zeyrek'in ailesinin elektrik şalterini indirdiğini ve 112'yi aradığını anlatan Özel, şunları söyledi: "5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti."

CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış

"DURUMU HER GEÇEN DAKİKA DAHA İYİYE GİDİYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni bir bilgi verdi. Genel Başkan Özel, "Ferdi başkanın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Tabi bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Durumu stabil ve iyiye gidiyor ama tehlike atlatıldığı sağlığı iyi olacak demek için erken. Bunun için sabırlı olmak ve dua etmek lazım" dedi.

CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış

MAKİNE DAİRESİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapıldığı evinin bahçesindeki havuzun makine dairesi de ilk kez görüntülendi.

CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış

SON SAĞLIK DURUMUNU BAŞHEKİM AÇIKLADI

Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in son sağlık durumunu şu ifadelerle aktardı: "20-25 dakika sonra hastanemize getirildi. 50 dakika sonra bir yanıt aldık. Dönüş sağlandı. Bu bizi fazlasıyla memnun etti. Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. İlerleyen süreçte tedavinin kolaylaştırılması adına ECMO dediğimiz yöntem uygulamaya karar verildi. İzmir'den eksik olan malzemeler tedarik edildi. Sevindirici şekilde iyi yanıt aldık. Son iki saat içinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğunu gözlemedik"

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA: TEDAVİYE OLUMLU YANITLAR VAR

Öte yandan; CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu: "Manisa'nın bir evladı, sevmeyenin olmadığı herkesle barışık, çok dua almış. Mucizenin de sebebi bu bence. 70 dakika sonra çalışmayan kalbin çalışması duayla olan bir mucize bence. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Her geçen saat daha iyi haber alıyoruz. İhtiyatlı konuşmak ve beklemek zorundayız. Ferdi'nin tedaviye verdiği olumlu yanıtlar var. O yüzden iyi olacaktır. Arayan soran herkese teşekkür ediyoruz"

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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