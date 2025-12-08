Haberler

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İstanbul Çekmeköy'de polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edildiği uyuşturucu operasyonunda şüphelilerden Ramazan Açik, etkisiz hale getirilirken, C.A. ve Ç.A. yakalandı. Albayrak'ı şehit eden Açik'in ve gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

  • İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında Özel Harekat polisi Emre Albayrak, şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
  • Operasyonda şüphelilerden biri etkisiz hale getirildi, ikisi gözaltına alındı.
  • Yakalanan şüphelilerin kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, tehdit ve çocuk kaçırma gibi çok sayıda suç kaydı bulunuyor.

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu baskınında polise ateş açıldı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Saldırganlardan biri öldürülürken ikisi yakalandı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI

Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir Binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine 2, 4 ve 6 numaralı dairelerde arama kararı alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

POLİS ŞEHİT OLDU, 1'İ ÖLÜ 3 KİŞİ ELE GEÇİRİLDİ

Baskın sırasında evde bulunan Ramazan Açik'in polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Operasyonda şüpheli R.A. etkisiz hale getirilirken, Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden C.A.'nın 'Kasten yaralama', Ç.A.'nın ise 'Tehdit, hakaret', 'Kasten Yaralama', 'Görevli memura direnme', 'Uyuşturucu imalatı ve ticareti', 'kötü muamele' ve 'Çocuk kaçırma' suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen Ramazan Açik'in ise 'Kasten yaralama', 'Tehdit, hakaret', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Bilişim yoluyla hırsızlık', 'Kötü muamele' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

BAKAN TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Emre Albayrak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Polislerimize ateş açan şüphelilerden biri etkisiz hale getirilmiş, iki şüpheli gözaltına alınmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

ŞEHİT İÇİN CENAZE TÖRENİ

Albayrak, bugün saat 15.30'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından yarın Samsun'un Ladik ilçesi Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde öğle namazının ardından Arnavutlar Köyü Aile Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

ACI HABER VERİLDİ

Albayrak'ın Samsun'un Ladik ilçesindeki yaşayan annesi Neslihan ve babası Ramazan Albayrak'a acı haber verildi. 27 yaşındaki Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

"Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok büyük." ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
