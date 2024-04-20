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Cep telefonu kamerasına anbean yansıdı! Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi

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Çankırı'da etkili olan fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar görüntülere yansıdı.

Çankırı'da şiddetli fırtınada çifte minarenin bir minaresi yıkıldı. Minarenin yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına anbean yansıdı! Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi

MİNARE FIRTINAYA DAYANAMAYARAK YIKILDI

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak sarı kodla uyardığı Çankırı'da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu. İl merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi'nde bulunan Bademlik Camii'nin iki minaresinden biri ise fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine yıkıldığı seyir halindeki bir araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Cep telefonu kamerasına anbean yansıdı! Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi

CEP TELEFONU KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde fırtınayı kaydeden vatandaşın cep telefonu görüntülerine minarenin yıkılma anı yansıyor. Minarenin devrilme anında ise vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

Cep telefonu kamerasına anbean yansıdı! Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi

"BU KADAR BEKLENMİYORDU"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Zaten teyakkuz halindeydik. Rüzgar olacağı belliydi ama bu kadar beklenmiyordu. Görmediğimiz yıkımlar gerçekleşti, şehir içinde ağaçlar devrildi. Belediyemize açık alanları tedbir amacıyla kapattık. Ekiplerimiz sahadalar. Diğer minarenin yıkılma tehlikesine karşı binalarımızı boşaltıyoruz. Allah muhafaza onların da üzerine yıkılabilir. Sahada tehlike oluşturan alanlar için vatandaşları sahada uyarıyoruz, sokağa çıkmamaları noktasında uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Cep telefonu kamerasına anbean yansıdı! Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi

Cep telefonu kamerasına anbean yansıdı! Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre İliksiz - 3.Sayfa

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