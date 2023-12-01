Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Parkta Oturan Kadının Öldürülmesi Davasında 4 Kişi Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'de parkta oturduğu sırada eşi Emre Kürşat'ın husumetlileri tarafından öldürülen İpek Kürşat davasında Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İpek Kürşat, geçen yıl Barbaros Parkı'nda silahlı saldırıya uğramıştı.

ÇANAKKALE'de parkta oturduğu sırada eşi Emre Kürşat'ın (37) husumetlileri tarafından öldürülen İpek Kürşat (36) davasında Hasan Tokgöz (26), Şafak Tokgöz (28), Barış Çancı (44) ve Mustafa Yılmaz (25), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İki çocuk annesi İpek Kürşat, geçen yıl 27 Ekim'de Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda arkadaşları ile bankta otururken silahlı saldırıya uğradı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında polis, İpek Kürşat'ın cezaevindeki eşi Emre Kürşat'ın (37) 10 Ekim 2021'de Yahya Tokgöz'ü öldürdüğünü, bunun üzerine Tokgöz'ün yakınlarının kadına silahlı saldırı düzenlediğini belirledi. Şüpheli olarak Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz, gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARK ÇEVRESİNDE 30 DAKİKA KEŞİF SÜRÜŞÜ YAPMIŞLAR

Şüpheliler hakkında, 'tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ille iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'ın olay günü otomobil ile İpek Kürşat'ın bulunduğu Barbaros Parkı'na giderek, parkın çevresinde 30 dakika keşif sürüşü yaptıkları belirtildi. Daha sonra otomobilden inen Hasan Tokgöz'ün parka doğru yaklaşıp gözcülük yaptığı, Barış Çancı'nın ise parkta bir süre dolaştıktan sonra İpek Kürşat'a arkasından yaklaşıp, kazağının içerisinde gizlediği tabanca ile sırtına ateş edip, öldürdüğü anlatıldı.

Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bugün karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar, duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Son sözlerin ardından mahkeme heyeti, tüm sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Yılmaz Çanakkale Olay Ceza Adliye Cinayet Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 1 Aralık Yalı Çapkını 48. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title