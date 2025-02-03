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Dehşet! 3 gündür haber alınamıyordu, kesik başı çöp kovasında bulundu

Dehşet! 3 gündür haber alınamıyordu, kesik başı çöp kovasında bulundu
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, uzun süredir haber alınamayan İsmail Damar evinde ölü bulundu. Damar'ın başı evdeki çöp kovasında bulundu. Jandarma cinayet soruşturması başlattı.

Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde meydana gelen olayda üç gündür İsmail Damar'dan haber alamayan yakınları, köydeki eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. İsmail Damar, başı kesilmiş halde bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

KESİK BAŞ ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Savcının incelemelerinin ardından Damar'ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İddiaya göre, cansız bedeni evde olan İsmail Damar'ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu.

Çanakkale'de Korkunç Cinayet: Kesik Baş ile Bulundu

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İsmail Damar'ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'de Korkunç Cinayet: Kesik Baş ile Bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBS:

Bir insanin gozu nasil bu kadar donebilir ki baska bir insanin gozlerine bakarak kafasini koparabiliyorsunuz ? Allah islah etsin colugumuzu cocugumuzu korusun

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