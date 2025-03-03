Çanakkale'de otobüs şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza saat 05.30 sıralarında Çanakkale-Edirne yolunun 11'nci kilometresindeki Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında meydana geldi. Yunanistan'dan İzmir'e giden 35 KY 340 plakalı Özikizler'e ait Mercedes marka tur otobüsü, sürücüsünün nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Otobüste bulunan 42 yolcudan 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Gelibolu ve Çanakkale'de tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.